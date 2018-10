Hier après-midi, il y avait un très gros choc en Premier League. Chelsea accueillait, à Stamford Bridge, le Manchester de José Mourinho, qui est plutôt en difficultés ces derniers temps. Pour son retour dans l’antre des Blues, le technicien portugais, qui n’a jamais gagné dans l’enceinte du club londonien en tant qu’adversaire, avait promis de rester calme, quel que soit le résultat de ses joueurs. Mais, évidemment, il n’en a rien été comme c’est souvent le cas avec l’ancien de Porto.

En effet, alors que son équipe menait sur le score de deux buts à un, grâce à un doublé d’Anthony Martial, le temps réglementaire se terminait. Six minutes de temps additionnel étaient annoncées par l’arbitre et donc les Red Devils commençaient par craindre un retour. Et ce fut le cas. Au bout du suspens, Ross Barkley poussait le ballon au fond des filets sur une action où David Luiz trouvait le poteau et Antonio Rudiger David De Gea.

« C’est juste une mauvaise éducation »

Alors, forcément, la fin allait être tendue. Le staff de Chelsea passait ainsi devant le banc de Mourinho et un adjoint, Marco Ianni, célébrait étrangement juste devant le Special One. Celui-ci ne se faisait pas prier, montait dans les tours, puis tentait de se jeter sur l’Italien. Les échauffourées prenaient fin assez rapidement et en conférence de presse d’après-match, le Portugais est revenu sur cette affaire hautement improbable et triste pour le football.

« Ce ne sont pas des célébrations, c’est juste une mauvaise éducation. Mais j’ai aussi fait des erreurs sur des matchs de football et j’en ferai encore. Alors, quand il (Sarri) est venu après le match pour s’excuser, j’ai accepté ses excuses et je n’ai rien d’autre à dire. Maurizio l’a vu, il a dit qu’il s’en occuperait en interne et d’accepter ses excuses, ce que j’ai fait. Mais le jeune homme est venu et il s’est aussi excusé. Et je lui ai dit que j’acceptais ses excuses. J’ai aussi fait des erreurs, surtout quand j’avais ton âge donc essaie de t’améliorer », a ainsi déclaré José Mourinho. Décidément, le Portugais ne nous déçoit jamais !