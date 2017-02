L’icône est devenue le martyre. Porté aux nues la saison dernière, au cours de laquelle il a emmené Leicester vers un incroyable titre en Premier League, Claudio Ranieri a été la victime de l’exercice plus compliqué connu par les Foxes, en ballotage défavorable en huitième de finale de Ligue des Champions (défaite 2-1 à l’aller à Séville) et dix-septième du championnat d’Angleterre avec un seul petit point d’avance sur le premier relégable, Hull City. Le couperet est tombé jeudi soir, l’entraîneur italien a été démis de ses fonctions, le club anglais ayant décidé de faire table rase d’un passé pourtant pas si lointain. Un cas qui a secoué la planète ballon rond et, un peu moins de 24h après son éviction, le technicien âgé de 65 ans a rédigé un communiqué.

« Hier, mon rêve est mort. Après l’euphorie d’une saison dernière couronnée d’un sacre en Premier League, tout ce dont je rêvais était de rester à Leicester City, le club que j’aime pour toujours. Triste qu’il n’en soit finalement pas ainsi. Je remercie ma femme, Rosanna, et toute ma famille pour ce soutien sans faille qu’ils m’ont témoigné durant ce passage à Leicester. Mes pensées vont à Paolo (Benetti) et Andrea (Azzalini) - ses adjoints, Ndlr - qui m’ont accompagné dans cette merveilleuse aventure, à Steve Kutner et Franco Granello (ses agents) qui m’ont donné l’opportunité de devenir champion », a-t-il écrit, relayé par Sky Sports.

Les adieux émouvants de Ranieri à Leicester

« Surtout, je remercie le Leicester City Football Club. Cette aventure était incroyable, et restera avec moi à jamais. Merci à tous les journalistes, tous les médias, qui nous ont accompagnés et ont apprécié de suivre l’une des plus belles épopées de l’histoire du football. Mes sincères remerciements à tout le monde au club, tous les joueurs, le staff, tous ceux qui étaient là et ont joué un rôle dans ce que l’on a accompli », a-t-il poursuivi, sans mentionner une seule fois la direction des Foxes pour, au contraire, se concentrer sur des supporters qui ne l’ont jamais lâché.

« Mais, surtout, merci aux supporters. Vous m’avez accepté dans vos cœurs dès le premier jour et m’avez aimé. Je vous aime aussi. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons fait ensemble, j’espère que vous y repensez chaque jour avec le sourire que j’ai toujours eu. C’était un moment de grâce et de joie que je n’oublierai jamais. Être champion avec vous a été un plaisir et un honneur ». Clap de fin.