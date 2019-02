Liverpool ne le sait pas encore, mais il a déjà perdu le titre de champion d’Angleterre pour cette saison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il ne compte pas de joueur français dans son effectif. Eh oui, cette donnée, évidemment anecdotique, revêt un aspect plus concret lorsqu’on constate que tous les clubs anglais sacrés depuis le passage à l’an 2000 disposaient au moins d’un Frenchy dans leur effectif ! C’est le Daily Mail qui a noté la particularité, et qui fait donc honneur à nos compatriotes en rappelant leur présence dans les conquêtes de ce millénaire.

Ainsi, Manchester United avait Mikaël Silvestre dans ses rangs lorsqu’il a remporté le titre en 2000, mais également Barthez pour ceux de 2001 et 2003. Pas de doute sur la présence de Français à Arsenal lors des sacres de 2002 et 2004. Chelsea avait Makelele et Gallas en 2005 et 2006, mais aussi Malouda en 2010 ou encore Rémy et Zouma en 2015. Patrice Evra a été de tous les derniers titres de champion de Manchester United, tandis que Manchester City disposait de Gaël Clichy et Samir Nasri en 2012 et 2014. On n’oublie évidemment pas le rôle indispensable de N’Golo Kanté avec Leicester en 2016, avant de rééditer la chose la saison suivante avec Chelsea .

Cette drôle de statistique est prise au sérieux par certains entraîneurs. Le Daily Mail explique par exemple que Sir Alex Ferguson, depuis l’époque Cantona, voulait toujours avoir au moins un Français dans son effectif. À la lutte avec Liverpool cette saison, après l’avoir emporté la saison passée (avec Laporte et Mendy dans ses rangs), Manchester City possède lui aussi ses Frenchies, contrairement aux Reds. Dès lors, on peut voir d’un autre œil, plus taquin, le revirement de l’été dernier dans le dossier Nabil Fekir. Liverpool avait préféré stopper sa manœuvre alors que tout semblait plié pour le transfert du capitaine de l’Olympique Lyonnais. Et si ça lui coûtait le titre ?