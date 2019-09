Ce n’est un secret pour personne, Nike fait le forcing depuis plusieurs mois pour récupérer Liverpool à la fin de son contrat avec New Balance en juin prochain. L’affaire est même déjà bouclée selon de nombreuses sources pour un montant de 80 M€, soit 30 M€ de plus que le contrat actuel liant NB aux Reds. Oui mais voilà, comme nous vous l’annoncions en exclusivité le 11 septembre dernier, New Balance n’entend pas laisser filer son porte-étendard football chez l’un de ses concurrents et a fait jouer sa clause de préférence (qui lui permet de remporter la mise si la marque américaine s’aligne sur le montant proposé par un concurrent).

Malgré le forcing de Nike et l’officialisation à venir entre le champion d’Europe et la marque au swoosh, l’équipementier actuel de Liverpool contre-attaque et a décidé de solliciter la Haute Cour de Londres pour défendre ses droits comme l’indique le média spécialisé américain The Athletic qui a interrogé notamment New Balance sur le sujet. Et la réponse de la firme de Boston est on ne peut plus claire. Liverpool doit rester chez New Balance et la marque américaine va tout faire pour cela. « En tant que sponsor de longue date, nous souhaitons poursuivre notre partenariat étroit avec le club de Liverpool et renouveler notre accord en 2020. Conformément au contrat en vigueur, nous avons égalé l’offre formulée par Nike. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de contrat, LFC a soulevé des doutes sur notre accord. À ce titre, nous allons donc demander des clarifications auprès des tribunaux. Le club et nous-mêmes avons hâte de résoudre ces soucis contractuels le plus rapidement possible et avons convenu d’un processus accéléré devant les tribunaux. New Balance est désireux et confiant de maintenir son partenariat avec Liverpool et nous sommes impatients de poursuivre notre succès en tant qu’équipementiers du LFC. »

En coulisse et comme l’indique The Athletic, Liverpool aurait indiqué que l’offre de NB n’était pas à la hauteur de celle de Nike. Pire, les Reds auraient indiqué à leur équipementier qu’ils avaient des doutes sur la capacité de NB à fournir le même type de réseau de distribution mondiale que l’équipementier à la virgule. Chacun défend ses positions et attend avec impatience le verdict des tribunaux. Il faut dire que l’enjeu est de taille puisque les deux dernières saisons ont été les meilleures de l’histoire du club au niveau des ventes de maillot grâce au titre de champion d’Europe et l’émergence des Salah, Firmino, Mané et autres Virgil van Dijk. Étant donné les délais de production, nul doute que le verdict définitif ne devrait pas trop se faire attendre. Reste que, selon nos informations, de nombreux distributeurs français ont déjà passé leur commande auprès de New Balance pour la future collection 2020-21 de Liverpool...

