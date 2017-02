Après la décompression, place à la pression. La pression de la relégation se manifeste ainsi de plus en plus du côté de Leicester, qui vit une année 2017 dramatique en termes de résultat. Sur les 5 derniers matches de Premier League disputés, les Foxes ont enregistré 4 défaites et 1 nul, et, plus grave, n’ont inscrit aucun but lors de ces rencontres, pour 10 buts encaissés. Dimanche, Manchester United est venu infliger une gifle (3-0) sur le terrain des hommes de Claudio Ranieri, plongeant l’ensemble du club dans le désarroi, à l’image du gardien Kasper Schmeichel.

« Nous devons nous relever. Cette saison nous n’en faisons pas assez. Il y a beaucoup de facteurs mais rien n’est bon depuis le début de la saison », a lancé le gardien, qui ne veut plus entendre parler de l’exercice précédent. « Arrêtons de parler de la saison passée, elle est clairement envolée comme vous pouvez le voir. Nous sommes les champions en titre, et pour être franc, cela devient embarrassant », a-t-il poursuivi. N’Golo Kanté parti à Chelsea, Leicester a perdu un joueur majeur, tandis que les autres moteurs de l’équipe sont encrassés, à l’image de Jamie Vardy, Drinkwater ou encore Mahrez.

Ranieri menacé

Surtout, les récents résultats mettent la pression sur Claudio Ranieri, dont le limogeage est annoncé avec plus d’insistance par les bookmakers. Une défaite face à Swansea le week-end prochain, un adversaire direct pour le maintien (même nombre de points), pourrait même être fatale à l’entraîneur italien, dont le management serait de plus en plus contesté par ses joueurs selon le Daily Telegraph. Après la rencontre face à Manchester United, l’ancien coach de l’AS Monaco a tenu à se défendre.

« Les journalistes peuvent demander aux joueurs s’ils sont heureux avec moi, moi je peux vous le dire, qu’ils sont heureux avec moi. (…) Nous sommes ensemble, j’ai entière confiance en mes joueurs et mes joueurs ont entière confiance en moi. Il est important d’oublier la saison dernière. Désormais, nous devons nous battre. Nous sommes Leicester et nous nous battons », a-t-il lancé. Les prochains matches seront lorgnés avec intérêt. Le calendrier est d’ailleurs infernal, avec des cadors à affronter (Arsenal, Liverpool) mais aussi des adversaires directs pour le maintien (Swansea, Hull City). Bien loin de la folle cavalcade de la saison passée.