La saison de Manchester United n’a pas été franchement rose pour les supporters. En effet, les Red Devils ont vécu le licenciement de José Mourinho, les débuts en Premier League sur un banc d’Ole Gunnar Solskjaer mais, au niveau résultats, ils ne sont pas parvenus à se hisser dans le quatuor de tête du championnat anglais. Par conséquent, les pensionnaires d’Old Trafford ne se sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions et devront se contenter de la Ligue Europa.

Mais ce jeudi, une nouvelle va peut-être leur redonner le sourire. En effet, les Mancuniens viennent de dévoiler leur nouvelle tunique domicile, dessinée par Adidas, pour la saison 2019-2020 et celle-ci va rappeler d’excellent souvenir aux supporters. Le communiqué prévient de lui-même : « le design classique rend hommage à l’incroyable saison 1998/1999 au cours de laquelle United est entré dans l’histoire en devenant la première équipe à remporter la Premier League, la FA Cup et l’UEFA Champions League en une saison. Vingt ans plus tard, cela reste un exploit unique, puisqu’inégalé par aucun autre club anglais ».

Qui le portera ?

Ainsi, on retrouve un maillot tout rouge, les couleurs du club, avec le logo de la marque en noir tout comme l’écusson du club même si celui-ci aura aussi quelques touches dorées. Les hommes de Solskjaer auront toujours la marque Chevrolet sur le torse et il semble que les bandes noires, qui étaient au bas du maillot des joueurs cette année, ont disparu pour laisser place à la couleur rouge susmentionnée, ce qui rend la tenue bien plus sobre.

Reste maintenant à savoir quels joueurs de cette année pourront porter le maillot. Si Pogba et Lingard ont été choisis sur la campagne de publicité pour le porter, il n’est pas impossible que le Français ne reçoive cet ensemble uniquement pour le présenter puisqu’il est pressenti sur le départ, notamment vers le Real Madrid où Zinedine Zidane lui fait les yeux doux. En tout cas, en revenant aux bases, Manchester United pourra espérer retrouver le lustre de son glorieux passé.