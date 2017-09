C’est un Jesse Lingard souriant que nous avons rencontré à Londres, ravi de constituer son onze de rêve pour notre site. Après de longues minutes de débat avec son équipe de conseiller, le joueur de Manchester United prend notre micro et se lance. Au poste de gardien de but, Lingard choisit Peter Schmeichel, ancienne gloire du club des Red Devils, qui a porté le maillot des Mancuniens dans les années 90. « Ce qu’il a accompli pendant sa carrière est excellent », se justifie le natif de Warrington (Angleterre), qui se souvient de ses nombreuses parades.

Zidane, « mon joueur préféré »

En défense centrale, Jesse Lingard aligne Paolo Maldini avec Nemanja Vidić. Les deux iraient très bien ensemble selon lui, car ils ont « la même force, et la même agressivité ». Sur les couloirs, on retrouve deux anciens internationaux brésiliens, Roberto Carlos et Cafu. L’Anglais appréciait ce dernier pour son jeu « très porté vers l’avant ». Au milieu de terrain, le joueur de 24 ans sélectionne deux anciennes gloires du football, Zinedine Zidane et Ronaldinho. Actuellement entraîneur du Real Madrid, et vainqueur de la Coupe du Monde 1998, "Zizou" est son « joueur préféré », avoue-t-il.

Passons à l’attaque. Sur les ailes, Jesse Lingard reste tout aussi classique, mais il sera difficile de le contredire. Cristiano Ronaldo à gauche, et Lionel Messi à droite, prennent place dans ce onze de rêve. En revanche, pour ce qui est de l’éternel débat qui existe entre les deux stars, Lingard a tranché. Pour lui, CR7 est « probablement le meilleur joueur du monde en ce moment ». Enfin, sur le front de l’attaque, il décide d’associer le Brésilien Ronaldo, dont il retient « ses dribbles et ses buts », et le Français Eric Cantona. « C’était un super buteur, une ancienne gloire de Manchester United. Pour tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, il était phénoménal », se confie Jesse Lingard, qui a donc pris dans son équipe quatre joueurs qui ont porté le maillot de son club. Schmeichel, Vidic, C. Ronaldo et Cantona. Un bel hommage.