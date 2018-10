La tension est à son paroxysme du côté de Manchester United. Suite à un début de saison chaotique sur le plan du jeu et de la communication, José Mourinho pourrait bien vivre ses dernières heures sur le banc de touche des Red Devils. Le Daily Mirror assure en effet que le vestiaire mancunien, encore divisé il y a peu, a aujourd’hui lâché son coach. Le tabloïd anglais n’y va pas de main morte, parlant même « d’anarchie ».

Le quotidien anglais explique que les joueurs ont perdu foi en leur entraîneur, lassé de ses sorties médiatiques à leur encontre. L’affaire Paul Pogba, à qui il a retiré le statut de vice-capitaine, cristallise ces tensions, mais d’autres joueurs en ont marre. Le Sun explique ainsi que les relations entre Alexis Sanchez et son boss ont atteint un point de non-retour.

« Le discours qui lui a été tenu avant qu’il signe s’est évaporé », indique une source proche du Chilien. Ce dernier aurait même demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie si le Special One était toujours à la tête de MU en janvier. Ambiance... Le Mirror indique que les joueurs font malgré tout les efforts, comme lors du nul contre le FC Valence (0-0, 2e journée de Ligue des Champions), mais considèrent que le sort du Lusitanien est scellé et qu’il partira pendant la trêve internationale.

Hasard ou coïncidence, ce dernier tient une conférence de presse ce vendredi à un horaire inhabituel. Il s’exprimera devant les médias à 8h30 heure anglaise (soit 9h30 ici en France) alors qu’il parle habituellement aux journalistes en début d’après-midi. Faut-il s’attendre à une annonce particulière ? Tout est possible. La presse anglaise évoque déjà sa succession depuis plusieurs jours, avec la rumeur Zinedine Zidane. Ce vendredi, The Independent évoque la rumeur Mauricio Pochettino. Le banc de José Mourinho est plus que jamais éjectable...

The boss will address the media on Friday morning - see you then ! #MUFC pic.twitter.com/uEQk0m4OMo

— Manchester United (@ManUtd) 4 octobre 2018