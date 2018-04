Un rien peut déstabiliser un vestiaire. Tottenham, actuel quatrième de Premier League, va peut-être en faire les frais. Le Telegraph et le Times annoncent en effet ce mercredi que la publication de la rémunération du président des Spurs Daniel Levy pour l’exercice 2016/17 n’est pas passée inaperçue au sein du groupe de Mauricio Pochettino. Le patron de l’écurie londonienne a en effet perçu 6,86 M€ sur l’ensemble de la saison passée, soit presque deux fois plus que ses homologues en Premier League.

En moyenne, l’intéressé, connu pour ses fins talents de négociateur grâce notamment aux transferts de Luka Modric et Gareth Bale vers le Real Madrid, a donc reçu environ 131 500€ par semaine, soit plus que son joueur le mieux payé, Harry Kane, qui touche environ 113 400€ par semaine. Ce simple constat chiffré passe mal chez le buteur anglais et ses partenaires. Il faut dire que, depuis plusieurs mois, de nombreux éléments (Toby Alderweireld, Mousa Dembélé, Danny Rose) sont en discussion pour prolonger leurs contrats et d’autres attendent d’être réévalués (Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-min Son et Jan Vertonghen).

Joueurs et supporters s’interrogent...

Autant dire que tout ce joli monde ne comprend pas pourquoi leur direction, qui a en outre annoncé un chiffre d’affaires en très forte hausse (350,3 M€ contre presque 240 M€ lors du dernier exercice), peine à délier les cordons de sa bourse pour l’augmenter alors que le boss, lui, dispose d’un très confortable salaire, même s’il se dit que la somme reçue inclut le versement de diverses primes annexes. De quoi mettre le feu au vestiaire de Mauricio Pochettino, qui se retrouve lui aussi sollicité par de grosses écuries européennes disposées à lui offrir bien plus que ce qu’il perçoit à Londres ?

Le risque existe chez les joueurs... mais aussi parmi les supporters, qui ont vu le prix des billets et des abonnements eux aussi significativement augmenter. « Nous sommes inquiets des effets à long terme de l’actuelle politique salariale et le mécontentement grandissant ne fait rien pour favoriser l’unité que nous voulons tous voir. Les gens pensent que leur loyauté est prise pour argent comptant », a confié Martin Cloake, président du groupe Tottenham Hotspur Supporters’ Trust au Telegraph. Daniel Levy et Tottenham vont devoir se méfier pour que les progrès et l’évolution du club ne soient pas gâchés par ces questions-là...