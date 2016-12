En l’espace d’un mois, Dimitri Payet a lâché deux déclarations qui pourraient bien le faire tomber de son piédestal à West Ham. La première était lors d’un Téléfoot début novembre. « Quitter West Ham cet hiver ? Je me pose d’autres questions, mais je ne ferme la porte à rien », disait-il alors. Cette sortie médiatique avait été reprise en Angleterre évidemment, mais n’avait pas été interprétée comme une envie de forcer un départ. Par contre, l’entendre répéter une seconde fois qu’il laissait une ouverture commence à chatouiller les oreilles des supporters des Hammers mais aussi des journalistes anglais.

Ainsi, il y a trois jours, Payet a lancé un appel du pied à l’OM sur SFR Sport. « Je ne ferme la porte à rien. Marseille a un nouveau projet qui me semble intéressant. Après, bien évidemment que nous sommes dans l’attente des premiers faits des nouveaux propriétaires, mais Marseille connaît mon attachement pour ce club. J’en dis le plus grand bien parce que je le pense, donc pourquoi pas. » Il a également glissé un mot doux à l’attention d’Arsenal. Alors, Payet est-il en train de préparer le terrain pour un départ en janvier. C’est en tout cas l’impression qu’il donne à la presse anglaise, qui ne prend pas de gants avec le Français.

Epinglé par la presse anglaise

« Le désespéré Payet embarrasse West Ham. Il pense clairement qu’il a fini son boulot ici », tacle le Daily Mirror qui s’amuse à le faire passer pour un candidat du jeu « Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici ». Effectivement, le classement de West Ham n’est pas à la hauteur des ambitions de Payet, 29 ans, qui a envie de retrouver la Ligue des Champions. La presse anglaise n’oublie pas son apport sportif, puisqu’il reste le meilleur joueur du club sur le terrain, mais rappelle qu’il a signé une prolongation de contrat, avec une grosse revalorisation salariale, en février dernier, seulement 7 mois après son arrivée en provenance de Marseille.

Les déclarations de Payet sont en tout cas arrivées jusqu’aux oreilles de son capitaine à West Ham Mark Noble, qui a réagi, relayé par Skysports. « On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football. Je suis presque sûr que Dimitri ne veut pas partir et en a trop dit. Je serai choqué de le voir partir en janvier. Je suis presque sûr qu’il faudra une offre incroyable pour qu’il nous quitte. Peut-on se permettre de le perdre ? Non, vraiment pas, parce qu’il est l’un des meilleurs au monde à l’heure actuelle ». Il y a quelques semaines, la presse anglaise évoquait une nouvelle revalorisation pour le Français, lié aux Hammers jusqu’en 2021. L’évolution de la situation sera en tout cas regardée de très près.