La Premier League est destination de rêve pour bien des footballeurs professionnels, pour deux raisons essentielles : la compétitivité du championnat et le montant des salaires versés. Car oui, les clubs anglais sont généreux, bien aidés par des recettes toujours croissantes grâce aux droits TV notamment. Dès lors, chaque joueur qui part en Angleterre voit ses émoluments faire un grand bond. Toutefois, il y a quand même un bel écart entre les clubs du haut de tableau et ceux qui jouent le maintien.

La preuve est fournie par The Times, qui publie aujourd’hui son tableau des joueurs les mieux payés dans chaque club de Premier League. Comme vous le savez, c’est Wayne Rooney qui se trouve être le footballeur le mieux rémunéré du royaume avec 352 000 euros par semaine. Chez les voisins de Manchester City, ce sont Agüero et Touré qui mènent la danse avec 282 000 € par semaine. On trouve ensuite Fabregas, du côté de Chelsea, avec 258 000 € par semaine. Voilà pour les clubs qui payent le mieux. Une deuxième vague est représentée par Arsenal, qui paye Özil 164 000 € par semaine, Liverpool (avec 176 000 € par semaine pour Coutinho) et Tottenham (Kane et Lloris reçoivent le même montant de 141 000 € par semaine).

On note certains coups de folie dans des clubs de moindre envergure, comme les 141 000 € par semaine de Benteke à Crystal Palace ou les 117 000 € hebdomadaires de Negredo à Middlesbrough. Finalement, le mieux payé le moins bien loti se nomme Robbie Brady, qui a été recruté en janvier par Burnley, en provenance de Norwich (entre 35 000 et 41 000 € par semaine).

Les joueurs les mieux payés dans chaque club de Premier League :

Arsenal : Mesut Özil : 164 000 € par semaine

Bournemouth : Jack Wilshere : 94 000 € par semaine

Burnley : Robbie Brady : entre 35 000 et 41 000 € par semaine

Chelsea : Cesc Fabregas : 258 000 € par semaine

Crystal Palace : Christian Benteke : 141 000 € par semaine

Everton : Romelu Lukaku : 88 000 € par semaine

Hull City : Abel Hernandez : 41 000 € par semaine

Leicester : Jamie Vardy/Riyad Mahrez : 117 000 € par semaine

Liverpool : Philippe Coutinho : 176 000 € par semaine

Manchester City : Sergio Agüero/Yaya Touré : 282 000 € par semaine

Manchester United : Wayne Rooney : 352 000 € par semaine

Middlesbrough : Alvaro Negredo : 117 000 € par semaine

Southampton : Fraser Foster : 106 000 € par semaine

Stoke : Xherdan Shaqiri/Marko Arnautovic : 76 000 € par semaine

Sunderland : Jermain Defoe : 82 000 € par semaine

Swansea : Fernando Llorente/Gylfi Sigurdsson : 82 000 € par semaine

Tottenham : Harry Kane/Hugo Lloris : 141 000 € par semaine

Watford : Troy Deeney : 59 000 € par semaine

West Brom : Darren Fletcher/James Morrison : 76 000 € par semaine

West Ham : Andy Carroll : 94 000 € par semaine