José Mourinho a fait son grand retour à Old Trafford hier après-midi. Pas sur le banc de touche de Manchester United ou de Chelsea, deux clubs où il a officié, mais bien en tant que consultant pour Sky Sports, qui diffusait la rencontre. Il faut l’avouer, il y avait une certaine ironie du destin à voir le Special One donner son avis sur le match, la rencontre, le coaching, lui qui a tant croisé le fer avec certains consultants. On pense notamment à Paul Scholes, avec lequel les passes d’armes étaient aussi fréquentes que savoureuses.

Voilà désormais Mourinho dans la peau du consultant vedette de Sky et pour sa première sortie en tant que tel, il a aligné les bons mots... et les critiques. Il a d’abord encensé Harry Maguire, la coûteuse recrue défensive de MU, auteur d’une bonne première. « Il a totalement mérité sa récompense (d’homme du match, ndlr). Il a été solide comme de la pierre », a-t-il lancé, avant de poursuivre. « Je l’ai toujours dit, Lindelöf peut être un très bon joueur. Avec Maguire, cela peut donner une très bonne association ». Voilà pour les louanges, place au Mourinho plus percutant.

Déjà une passe d’armes avec Lampard

Si MU s’est largement imposé face à Chelsea, son ancien entraîneur ne le place malgré tout pas parmi les favoris de la Premier League. « C’est un excellent résultat. Mais je reste sur ma position : ils ne seront pas champions. Mais ils peuvent vivre une belle saison. » Mourinho s’est montré plus grinçant envers les choix de Frank Lampard, tout nouveau coach de Chelsea, qu’il avait aussi entraîné à l’époque chez les Blues. « Ils n’étaient pas compacts en défense, et ils n’étaient pas assez agressifs. La ligne défensive n’a jamais été compacte. Mon sentiment, c’est qu’ils avaient la possibilité de jouer avec plus d’expérience aujourd’hui ».

« Alonso, Kanté et Giroud étaient sur le banc. Pour un déplacement à Old Trafford. Alors certes, ce n’est plus l’immense Manchester United qui effrayait tout le monde, mais c’est toujours Manchester et c’est le premier match à domicile, le premier de la saison. Un peu d’expérience aurait été bénéfique à l’équipe. Quand on voit les performances de Mount, Abraham et Christensen, je pense que pour les matches de cette dimension, vous avez besoin d’un peu plus ». Une sortie médiatique qui n’a été du goût de Lampard, invités à réagir en conférence de presse sur les propos de Mourinho.

« Il n’a pas aimé la performance de Mason Mount ? Il a bien dit Mason Mount », s’est étonné l’ancien numéro 8. « Je ne veux pas me préoccuper de ce quelqu’un d’autre pense, des avis des consultants. Mais ce qui est clair, c’est que nous avons l’équipe que nous avons et je crois en elle ». Le jugement de Mourinho en tant que consultant est donc déjà discrédité, de la même manière que lui le faisait lorsqu’il était en poste et interrogé sur les critiques émises sur les plateaux TV...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10