Le jour d’après. Samedi, Leicester a été touché en plein cœur. Un hélicoptère où cinq personnes avaient pris place à bord s’est écrasé à proximité du King Power Stadium après le match nul face à West Ham (1-1). Aucune personne n’a malheureusement survécu à cet accident. Le propriétaire du club anglais, Vichai Srivaddhanaprabha, en faisait partie comme l’ont annoncé les Foxes dans un communiqué de presse. « C’est avec un profond regret et un cœur brisé que nous confirmons que notre président, Vichai Srivaddhanaprabha, était parmi ceux qui ont tragiquement perdu la vie samedi soir, lorsqu’un hélicoptère le transportant avec quatre autres personnes s’est écrasé devant le stade King Power. Aucune des cinq personnes à bord n’a survécu ». Un drame qui a ému toute l’Angleterre et plus largement toute la planète football. Cinq jours après, Claude Puel s’est présenté face aux médias. L’entraîneur français a tenu à prendre la parole avant d’être questionné par les journalistes présents en salle de presse.

Puel rend un vibrant hommage à Vichai Srivaddhanaprabha

« Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots. Cela a été sans aucun doute l’une des semaines les plus difficiles de l’histoire du foot. La perte tragique de cinq vies nous a tous laissés tristes et choqués. Nos prières et notre amour accompagnent la famille de Vichai et toutes les autres familles qui ont perdu des êtres chers ». Puel a ensuite rendu un vibrant hommage à Vichai Srivaddhanaprabha. « Vichai a fait de Leicester City ce qu’il est. Il a fait une famille. Il a investi dans le club, il a investi dans la ville, il a investi dans les gens. Il était sincèrement aimé par tout le monde que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du club. Personnellement, c’était un privilège de travailler pour lui et je chérirai la confiance qu’il m’a montrée et les super moments que nous avons partagés. En voyant tous les messages, tous les maillots, toutes les fleurs devant le stade cette semaine, cela montre toutes les vies que Vichai a touchées. Il laisse derrière lui un héritage dont on se souviendra toujours et une vision que le club et moi-même allons essayer de faire évoluer. Je n’ai jamais été aussi fier d’être le manager d’un club ».

L’entraîneur tricolore est ensuite revenu sur ces derniers jours. Il a expliqué comment lui et son groupe avaient vécu ces moments difficiles. « J’étais dans mon bureau avec ma famille, des amis et mon staff. Mike (Stowell) est venu et m’a annoncé la nouvelle. Nous étions dévastés. Nous ne pouvions pas y croire. Nous sommes restés longtemps ensemble sans échanger des mots. C’était le silence. Après, nous avons vu Kasper (Schmeichel) qui était le seul joueur à être resté aussi longtemps après le match. C’étaient des moments difficiles (...) Je ne veux pas donner tous les détails bien sûr. Juste pour Kasper, il a vu beaucoup de choses. Kasper, comme les autres joueurs, est dévasté. Toute mon équipe est triste et bouleversée. Lundi, nous avons eu une réunion au centre d’entraînement pour parler, pour partager nos sentiments. C’est important de ne pas oublier. C’était pour en parler entre nous et partager ce moment difficile. Nous avons essayé de gérer cette période de la bonne façon. Toutes les personnes ont des réactions différentes et ont besoin d’une aide différente. C’était important de comprendre tout le monde car comme j’ai dit, nous étions tous dévastés ».

Un club uni dans la douleur

Il a ajouté : « Après, nous avons eu un rendez-vous avec Top et la femme de Vichai. J’ai été impressionné par la force et la dignité de sa femme et de son fils. Je veux les remercier, car ils ont partagé leur âme avec nous comme une famille. Et les fans aussi. Je veux les remercier et leur envoyer nos meilleurs pensées et sentiments. Il est important de partager et de se souvenir de ce moment ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes. Les joueurs, le personnel, le club, Top ont pris la décision de jouer à ce match contre Cardiff en tant que groupe. Ce sera la bonne décision ». Un club et plus largement une famille qui font front main dans la main dans cette douloureuse épreuve. « Dans des circonstances difficiles, la cohésion de l’ensemble du club, du staff et des joueurs, en passant par les fans, a montré à quel point ce club est spécial. Jouer au football n’a pas été une préoccupation cette semaine. Mais pour ce week-end et tous les matches qui suivront, nous jouerons pour rendre hommage à un homme qui a tant fait pour notre club. Nous allons continuer à faire vivre le Leicester qu’il a construit ».

Samedi à 16 heures, les Foxes iront ainsi jouer à Cardiff. « Le match n’est pas important. Le résultat n’est pas important. Mais notre désir, notre action, notre pouvoir de donner le meilleur sur le terrain, je pense que c’est la chose la plus importante pour honorer Vichai. Le résultat est une chose secondaire. Je pense à notre condition, à notre concentration. Nous serons prêts mais j’espère que nous allons trouver le juste milieu entre la conviction et l’émotion durant le match. Car si nous restons juste dans l’émotion, ce sera difficile. Je suis confiant après avoir vu mes joueurs lors de la séance d’entraînement sur le fait qu’ils peuvent donner leur meilleur pendant quelques minutes et j’espère que nous pourrons avoir ce sentiment pendant le match. Avant et après, nous ne pourrons pas oublier ». D’autant que c’est ce jour-là que débuteront pour plusieurs jours les funérailles de Vichai Srivaddhanaprabha à Bangkok selon Skysports. « Je veux donner l’opportunité aux joueurs et au staff d’y aller. Nous verrons les possibilités et les questions logistiques. Je ne sais pas pour le moment. Mais tous les joueurs veulent y aller et supporter sa famille, sa femme et Top », a précisé un Claude Puel très affecté.