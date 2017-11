Le choc de ce samedi en Premier League entre Liverpool et Chelsea valait son pesant d’or. Une confrontation relevée qui marquait également le premier match de Mohamed Salah face à son ancienne équipe depuis son retour en Angleterre. A cette occasion, Jürgen Klopp alignait son habituel 4-3-3 avec le trio Coutinho, Sturridge et Salah. Firmino et Mané démarraient la rencontre sur le banc. Côté Blues, Antonio Conte s’appuyait un 3-5-2 avec le duo Hazard, Morata en attaque. Le début de rencontre s’avérait haletant, les deux équipes se rendaient coups pour coups dans le jeu. Il fallait attendre la neuvième minute pour entrevoir une première opportunité des Reds. Sur un long ballon, Sturridge remisait de la tête pour Mohamed Salah qui enlevait trop sa frappe.

Chelsea réagissait sur une contre attaque consécutive à une mauvaise passe de Matip. Eden Hazard était touché côté gauche et s’infiltrait dans la défense adverse. L’international belge repiquait au centre et enroulait bien sa frappe, repoussée en corner par Mignolet (20e). Quelques minutes plus tard, Hazard accélérait dans l’axe et lançait Drinkwater, Mignolet s’interposait avec brio grâce à une sortie salvatrice (22e). Dans la foulée, Zappacosta obligeait une nouvelle fois Mignolet à s’employer (23e). Les Blues terminaient mieux le premier acte que leur adversaire. Les Reds s’en remettaient une nouvelle fois à Salah pour porter le danger devant les buts de Courtois. Décalé par Milner, le buteur égyptien se débarrassait de deux adversaires avant d’enrouler son ballon qui filait juste à côté (41e).

Willian sauve Chelsea

Au retour des vestiaires, Liverpool manquait d’ouvrir la marque. Sur une passe de Coutinho, Sturridge était décalé sur la gauche. Son centre tir était mal apprécié par Courtois (48e). Chelsea réagissait sur un corner d’Hazard, mais Cahill ne cadrait pas sa tête (50e). Les hommes de Jürgen Klopp tentaient d’entrevoir la lumière de loin. Henderson tentait sa chance, mais sa frappe n’inquiétait pas Courtois (54e). Sur une contre attaque éclaire, Chelsea manquait l’ouverture du score. Sur un déboulé d’Hazard qui aspirait toute la défense de Liverpool, Zappacosta côté droit délivrait un centre tendu, Morata ratait l’immanquable devant les buts de Mignolet (59e). Les Blues étaient proches d’ouvrir le score sur un nouveau centre signé Zappacosta, Morata ne parvenait pas à conclure seul devant Mignolet (60e). Les Reds laissaient passer l’orage et ouvraient le score.

Sur une ouverture de Coutinho, prolongée involontairement par Bakayoko, Mohamed Salah se retrouvait seul devant Courtois et ajustait sans trembler le portier belge pour l’ouverture du score (1-0, 64e). Après ce but, Liverpool était en souffrance et subissait les assauts du champion d’Angleterre. Zappacosta distillait un énième bon centre pour Alonso qui manquait complètement sa reprise (82e). Fort logiquement, Chelsea égalisait sur un centre tir venu de nul part signé Willian qui trompait Mignolet (1-1, 85e). Sur un long ballon d’Henderson, Milner remisait pour Salah dont la frappe était détournée en corner par Courtois (89e). Les deux équipes se séparaient sur un nul (1-1) et lâchaient du lest sur le duo Manchester City, Manchester United.

Retrouvez le film du match sur notre live.

L’homme du match : Salah (8) : dans tous les bons coups offensifs de son équipe, l’international égyptien est intenable sur son côté. Capable de désarçonner une défense en une accélération, il a tenté d’apporter de la folie offensive aux siens. Jamais résigné, il a toujours cherché à créer le danger dans la défense des Blues. Que cela soit en profondeur ou dos au but, il a constamment accéléré le jeu de Liverpool et semé la zizanie dans la défense de Chelsea. Auteur d’un but plein de sang-froid qui permet aux Reds de prendre l’avantage (1-0, 64e). Une prestation XXL pour la star égyptienne.

Liverpool

Mignolet (5,5) : il a répondu présent quand les situations l’exigeaient. Le portier des Reds s’est distingué par deux interventions salvatrices sur une frappe d’Hazard (20e) et devant Drinkwater (22e) grâce à une belle sortie. Son envolée sur une frappe de Zappacosta a permis d’éviter le pire à Liverpool (23e). Pas exempt de tout reproche sur l’égalisation de Willian où il met du temps à se détendre (1-1, 85e).

Gomez (6,5) : le latéral droit de Liverpool n’a pas hésité à apporter le danger offensivement même si cela ne s’est pas toujours matérialisé par des bons centres. Son entente avec Salah permet de créer des décalages. Extrêmement solide sur son côté, il a très bien muselé Alonso.

Matip (6) : il s’est efforcé à relancer proprement et à apporter de la sérénité à sa défense. Le défenseur central a bien muselé Morata notamment dans le premier acte. Toujours bien placé il a crée malgré lui une situation chaude en contrant dans sa surface un dégagement de Klavan (70e).

Klavan (5,5) : titularisé en raison de l’absence de Lovren, le joueur estonien a oscillé entre le bon et le moins bon. Capable de bien lire le jeu, il a semblé paniquer par instants face à la vivacité des Blues et la pression exercée par Morata et Hazard notamment. Son dégagement à l’emporte pièce contré par Matip aurait pu être fatal à son équipe (70e).

Moreno (4) : le latéral gauche des Reds est précieux par sa générosité et sa faculté à participer au jeu offensif. A éprouvé les pires difficultés face à la vitesse de Zappacosta ou encore Hazard quand celui-ci dézonnait. Toutes les attaques des Blues sont passées par son côté.

Oxlade-Chamberlain (5) : l’ancien joueur d’Arsenal s’est montré relativement discret dans le premier acte. Il a essayé d’apporter sa technique et sa vivacité sans se montrer vraiment tranchant dans ses tentatives. S’est ressaisi dans le second acte en jouant juste et en remportant plus de duels. Remplacé par Mané (87e)

Henderson (4) : le capitaine de Liverpool a essayé d’organiser le jeu de son équipe avec plus ou moins de réussite. Souvent en retard surtout quand Hazard revenait dans le cœur du jeu, il a souffert face à la vitesse d’exécution des Blues. Pas toujours à son avantage, il a essayé de compenser par sa générosité et son impact dans les duels.

Milner (4,5) : il a connu une première demi-heure compliquée. Pas très heureux dans ses choix, on ne peut lui reprocher sa générosité dans l’effort et sa volonté permanente d’aérer le jeu. Comme Henderson, il a bu la tasse sur les accélérations foudroyantes d’Hazard. Aurait pu être passeur décisif sur une frappe de Salah détournée en corner par Courtois (89e).

Salah () : voir ci-dessus.

Sturridge (3,5) : titularisé par Jürgen Klopp ce soir dans une position axiale, il n’a quasiment jamais existé. Rarement impliqué dans les mouvements offensifs de son équipe, sa première période s’est résumée par une traversée du désert, et il n’a guère été plus inspiré dans la seconde. Remplacé par Wijnaldum (66e) qui a apporté de la solidité dans l’entrejeu.

Coutinho (4,5) : positionné au cœur du jeu, l’international brésilien a paru effacé et ne s’est pas montré très heureux dans ses initiatives. Ce dernier a perdu beaucoup de ballons et n’a pas su régner en maître au milieu de terrain. S’est légèrement ressaisi dans le second acte en étant notamment l’instigateur de l’ouverture du score de Mohamed Salah (1-0, 64e). Remplacé par Lallana (87e).

Chelsea

Courtois (6) : assez tranquille en première période. Non pas que les Reds n’avaient pas de situations mais ils ne parvenaient pas à frapper. Seul Mohammed Salah semblait en mesure de trouver la faille. C’est l’Egyptien qui force le portier belge à plonger pour accompagner en sortie une frappe enroulée (41e). En seconde période, Courtois est enfin sollicité. Il manque de prolonger dans son propre but un centre sans danger de Sturridge (49e), cape une frappe lointaine d’Henderson mais finit par céder sur ce face à face avec Salah (1-0, 65e). Un bel arrêt face à une reprise de L’Egyptien (90e). Plusieurs ballons chauds à capter en fin de rencontre. Une partie sérieuse.

Cahill (7,5) : Un roc en défense. Presque un Bunker de la Seconde guerre mondiale mais dans le camp des alliés : le stoppeur anglais a fait parler l’expérience. Il a parfaitement coupé plusieurs ballons bouillants destinés la fusée égyptienne Mohammed Salah (5e, 26e) ou à Sturridge (43e). Un beau sacrifice pour dévier en corner un missile de Wijnaldum (78e) et de belles anticipations devant les accélérations répétées de Salah. Taulier.

Christensen (6,5) : le Danois s’est contenté de jouer très proche d’Azpilicueta quand le jeu penchait à droite ou de Cahill quand il penchait à gauche, afin que le trio ne laisse aucun espace à Mohammed Salah ou Philippe Coutinho. S’il ne peut rien sur l’ouverture du score des Reds, il n’a pas manqué son rendez-vous pour autant, même s’il défend moins spectaculairement que ses deux compères.

Azpilicueta (7) : comme ses deux autres partenaires de l’axe central, il a surtout eu à couper les multiples centres des Reds en première période. Un exercice qui ne lui a pas fait défaut. Le latéral espagnol n’a pas lâché d’une semelle Daniel Sturridge ou Alberto Moreno. Un super tacle pour éviter à l’attaquant anglais de fusiller Courtois (62e) mais un autre inefficace sur le but de Salah trois minutes après. Il se rattrape avec hargne devant l’Egyptien (80e). Et quelle débauche d’énergie !

Bakayoko (4) : sans doute le joueur le moins technique du onze de Chelsea ce soir-là. Mais ce n’est pas nouveau. Le milieu défensif français est avant tout un travailleur de l’ombre, façon Blaise Matuidi. Un mauvais ballon donné par l’ancien Monégasque à Hazard qui avait parfaitement senti le une-deux avec lui (13e) à l’entrée de la surface. Coupable de plusieurs fautes, le Français n’a pas réussi à gagner beaucoup de duels. Il dévie involontairement le ballon dans la course de Salah sur l’ouverture du score (65e). Il aurait sans doute du bénéficier d’un penalty sur ce cafouillage interminable dans la surface de réparation de Liverpool (24e). Logiquement remplacé par Pedro, qui a effectué un quart d’heure correct.

Kanté (6) : comme à son habitude, il a couru à droite à gauche afin de gratter des ballons (7e, 18e, 56e ). Mais le môme de Suresnes est également alaise balle au pied : plusieurs superbes ouvertures comme celles pour son binôme en chef Drinkwater qui manque d’égoïsme pour aller seul au but (15e) et qui n’est pas assez rapide (28e). Une belle accélération façon Hazard, toutes proportions gardées (46e). Vous l’aurez compris, N’Golo Kanté sait tout faire.

Drinkwater (5) : dans un rôle particulièrement offensif ce soir-là, il a eut l’occasion de s’essayer dans la zone de vérité (15e, 22e, 28e) mais manque d’expérience dans ce secteur de jeu. Pour autant, le milieu anglais n’est coupable d’aucune erreur et apporta sa grinta aux côtés de Kanté. Moins en vue en seconde période et remplacé pour la dernière demi-heure par Fabregas, qui a distribué quelques véritables ballons de but.

Marcos Alonso (6) : en première mi-temps, l’ailier espagnol fut le plus discret des joueurs offensifs de Chelsea. Travailleur défensivement mais peu servi, il n’a pas eu d’occasion de centrer ou frapper. Il se distingue une première fois sur coup-franc à la demi-heure de jeu mais le cuir flirte avec le poteau. Sa transversale millimétrée pour Zappacosta est mal négociée par l’Italien (40e). Volontaire en seconde période mais les attaques des Blues penchaient souvent de l’autre côté. D’où, sans doute, sa surprise de se retrouver seul sur un centre de Zappacosta. La reprise de l’Espagnol passe au dessus (82e).

Zappacosta (6) : il a bien profité du turnover effectué par Antonio Conte. L’ailier italien a défendu, fut l’auteur de quelques montées supersoniques. Il inquiète une première fois Mignolet d’un missile sorti de justesse en corner (23e). Dans le tempo offensivement. Trop altruiste sur une balle en cloche de Marcos Alonso à la suite d’une action d’école (40e). Si son centre à ras de terre est parfait, après un décalage d’Hazard, personne ne parvient à le pousser au fond des filets (59e). Un petit bémol, Zappacosta a tendance à être hors-jeu. Remplacé par Willian, qui égalise une minute après son entrée en voulant centrer (1-1, 85e). Le rendu final : un superbe lob. L’interprétation est au choix.

Hazard (6,5) : la flèche belge était le détonateur des contres de Chelsea. Très en jambe, il a réussi quelques percées à 100 à l’heure (4e, 20e, 22e). Une belle frappe sèche qui met Simon Mignolet à contribution sur la seconde percée de l’ancien lillois. Sur la troisième, il sert parfaitement Drinkwater qui rate son face à face avec le portier des Reds. Hazard débute la seconde période comme la première. Encore une accélération foudroyante qui déboucha sur un centre de Zappacosta que nulle ne pouvait convertir (59e). Les batteries semblaient à plat en fin de match pour l’international diable rouge.

Morata (4,5) : il était peu évident de trouver le buteur ibérique ce soir-là, Chelsea n’ayant pas la possession et misant gros sur les contres éclaires d’Eden Hazard. Sa première tentative, une tête sur corner, passe largement au dessus du but de Liverpool (40e). Bien plus en vue après la pause mais l’ancien du Real Madrid négocie mal deux centres tendus de Zappacosta (59e, 61e). Il fait le mauvais choix en servant Hazard plutôt que Zappacosta sur un contre qui pouvait être décisif (79e). Un match moyen.