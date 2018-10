Élu meilleur joueur de Premier League en 2017-2018 et meilleur buteur avec 32 buts inscrits, Mohamed Salah est passé dans une autre catégorie. Celle des joueurs où chaque performance moyenne est jugée de manière sévère. Or, l’Égyptien, en ce début d’exercice 2018-2019, est moyen. Pas forcément d’un point de vue statistique puisqu’après 7 rencontres de championnat, il a inscrit 3 buts, soit seulement 1 de moins que l’année dernière au même stade. Il n’y a donc pas forcément lieu de s’inquiéter, d’autant qu’il représente toujours une menace constante pour les adversaires. Selon les statistiques Opta, il est le joueur de Premier League, qui cadre le plus de frappes (12) et qui s’est créé le plus d’occasions nettes depuis le début de saison.

Cependant, quelque chose cloche et c’est même Jürgen Klopp qui l’explique. L’entraîneur allemand des Reds a sorti Mohamed Salah à la 66e minute lors du choc entre Chelsea et Liverpool samedi. Liverpool était alors mené 1-0 (Sturridge égalisera d’une splendide frappe en fin de rencontre) et c’était la première fois depuis plus d’un an que Klopp sortait sa star égyptienne dans ces conditions. « C’était tactique, il n’était pas blessé. Ce n’était pas le meilleur match de sa carrière. Cependant, dans un match comme ça, se procurer des situations comme il a en a eues, cela montre qu’il est un joueur de classe mondiale. Vous ratez, peu importe, cela arrive, il n’y a pas de problème avec ça », a-t-il d’abord lancé, avant de regretter certains choix de son joueur.

Klopp lui maintient sa confiance

« Mais je veux qu’il veuille être décisif, qu’il veuille marquer dans ces situations. Vous avez pu le voir, il avait raté une occasion où il n’était pas dans une bonne position, et la fois d’après, il a préféré passer la balle. Pourquoi ? Il aurait dû tirer ! », a affirmé Klopp. « Il faut travailler pour ces moments, où il manque le déclic. Il est dans une période comme ça, mais il n’y a pas de problème ». Et le principal intéressé là-dedans ? Visiblement mécontent d’être remplacé, il n’était pas satisfait de sa prestation, comme l’a expliqué son entraîneur. « Bien sûr que non, comment pourrait-il l’être ? Mais c’est une situation normale, et c’est aussi pour ça qu’il existe l’entraîneur. Nous allons parler de tout cela. Tant qu’il continue de travailler comme il le fait, tout va bien pour moi ».

Voilà donc la nouvelle vie de Salah, où rater une occasion et être remplacé en cours de match suscite un large débat. C’est le lot des joueurs qui ont réalisé des performances remarquables tout au long d’une saison. L’Égyptien a de la chance, il évolue dans une équipe où d’autres éléments peuvent prendre le relais en cas de coup de mou. Mané ou plus récemment Sturridge permettent à Liverpool de mener un train d’enfer en Premier League et en Ligue des Champions, lui laissant ainsi le temps de retrouver un rendement identique à celui de l’exercice précédent. Avec un Salah au même niveau que celui de 2017-2018, Liverpool pourra rêver à d’immenses succès.