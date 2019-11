L’Angleterre est en effervescence. Tous les amoureux du ballon rond trépignent d’impatience avant le choc entre Liverpool et Manchester City (match à suivre en direct commenté sur notre live). Deux équipes qui illuminent le Royaume par leur flamboyance sur le pré. Avant le coup d’envoi, les Reds possèdent six points d’avance sur le champion d’Angleterre. Sur le papier, cette affiche ne manque pas d’argument. Une nouvelle fois, les yeux seront rivés sur Anfield Road, antre propice aux exploits les plus retentissants.

Pour ce choc, Jürgen Klopp devrait s’appuyer sur son traditionnel 4-3-3. Dans les buts, Alisson occupera sa place habituelle avec devant lui la paire Lovren, Van Dijk en charnière centrale. Dans les couloirs, Alexander-Arnold occuperait le flanc droit et Robertson s’installerait sur le côté gauche. Au milieu du terrain, Klopp pourrait privilégier l’option Fabinho, accompagné du capitaine Jordan Henderson et Wijnaldum. Enfin en attaque, Liverpool devrait sans doute compter sur son trio infernal composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Klopp - Guardiola : place à l’offensive

Côté Manchester City, Pep Guardiola s’appuierait également sur son schéma tactique préférentiel : le 4-3-3. Forfait pour la rencontre, Ederson ne sera pas de la partie et devrait être remplacé par Claudio Bravo. Devant le gardien chilien, la charnière centrale pourrait être composée du duo Fernandinho, John Stones. Sur les côtés, on retrouverait Kyle Walker à droite et Benjamin Mendy couloir gauche.

Dans l’entrejeu, Guardiola devrait s’appuyer sur Gündogan, Bernardo Silva et Kevin de Bruyne. En attaque, le manager espagnol pourrait opter pour son arme fatale Sergio Agüero, épaulée par Mahrez et l’intenable Raheem Sterling. Des compositions d’équipes qui font saliver. Que va nous réserver ce choc entre Liverpool et Manchester City ? Cette confrontation sera-t-elle décisive dans la course au titre ? Réponse à partir de 17h30 !