L’Olympique Lyonnais avait beau démentir tout transfert dans un communiqué officiel publié dans la journée de vendredi, les médias français et anglais étaient unanimes : Nabil Fekir devait rejoindre Liverpool. L’international tricolore était ainsi attendu du côté du club de la Mersey contre un chèque allant de 60 à 70 millions d’euros en fonction des informations publiées dans l’Hexagone et outre-Manche. Pourquoi employer le passé ? Parce que le Telegraph nous apprend ce samedi que Liverpool hésite à conclure l’opération.

Le média explique ainsi que l’officialisation du transfert de Fekir chez les Reds était attendue vendredi, après que tout ait été réglé entre les deux clubs, puis entre le finaliste de la dernière Ligue des Champions et le joueur. Seulement, les Anglais hésiteraient maintenant à conclure le transfert après la visite médicale du joueur. Des membres du staff médical liverpuldien étaient en France ces derniers jours, et il y aurait ainsi des doutes quant à la réalisation du transfert.

Un problème lié à sa dernière blessure au genou ? Le Telegraph n’apporte pas plus d’indications à ce sujet mais cela semble a priori être la cause la plus probable de ce "refroidissement". S’il est tout à fait possible que l’officialisation tombe rapidement et que tout se passe comme prévu, ces dernières informations vont forcément soulever des questions sur le mercato du joueur, de Liverpool mais surtout de l’Olympique Lyonnais. Réponse dans les prochains jours donc...