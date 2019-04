Benjamin Mendy est un joueur apprécié par ses partenaires. Bon camarade, chambreur, il anime les vestiaires dans lesquels il passe. Pour le rectangle vert, c’est en revanche plus difficile de le définir, cette saison avec Manchester City. Il faut dire qu’il n’a eu droit qu’à 9 titularisations en Premier League, la faute à sa blessure au genou. On a donc pu voir l’ancien Marseillais sur les prés en août, un peu en septembre, plus en octobre, un bout de novembre et puis plus rien hormis une apparition en Carabao Cup le 23 janvier dernier.

Par contre, Benjamin Mendy s’est parfois attiré les foudres de son entraîneur Pep Guardiola, qui l’a appelé à plus de sérieux dans son rythme quotidien, tout comme le sélectionneur national Didier Deschamps. Le gaucher de 24 ans a-t-il réagi en conséquence ? On ne prétend pas le dire mais une vidéo de lui en boîte de nuit publiée par la presse anglaise relance le débat outre-Manche. On le voit ainsi à 3h30 du matin samedi dernier, alors qu’il n’avait pas été retenu dans le groupe citizen qui devait affronter Fulham en championnat.

« Je ne suis pas son père »

Hier en fin de journée, Pep Guardiola a été invité à commenter ce nouvel épisode, alors que Manchester City affronte Cardiff ce mercredi et que Benjamin Mendy est annoncé comme apte. « Les joueurs sont assez vieux pour savoir ce qu’ils doivent faire », a d’abord lancé Guardiola, avant de responsabiliser Mendy. « Je ne suis pas son père. Je préférerais qu’il se couche plus tôt mais je ne contrôle pas les joueurs dans ce genre de situation ».

L’entraîneur espagnol n’a cependant pas voulu polémiquer sur le sujet. Lorsqu’il lui a été demandé si le comportement de Mendy l’exaspérait, il a répondu : « Non, je suis une personne relax. Peut-être que cela ne se voit pas, mais je dors très bien la nuit ! » Si Guardiola n’a pas enfoncé son joueur, ce dernier devra se méfier. Avec seulement 16 apparitions en Premier League depuis son arrivée à l’été 2017 en provenance de Monaco pour un montant de 57,5 M€, il est dans le viseur de la presse anglaise, et certaines rumeurs font état de la volonté de Manchester City de recruter un nouveau latéral gauche titulaire en puissance.