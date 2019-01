Après un début de saison canon, Manchester City a connu un coup de moins bien. Troisième avec un match de moins que le deuxième, Tottenham, la formation de Pep Guardiola a connu un petit passage à vide, perdant trois matchs sur une série de quatre rencontres de Premier League entre le 8 et le 26 décembre, avant d’imposer sa loi à Southampton dimanche dernier (3-1).

Sept points séparent aujourd’hui les deux équipes qui s’’étaient quittées sur un 0-0 lors du premier match. Les Reds carburent et sont toujours invaincus en championnat, où ils sont tout simplement sur une série de neuf victoires ! Sur les rives de la Mersey, on voit la vie en rose, avec un grand Virgil van Dijk derrière, et une victoire face aux Skyblues donnerait dix points d’avance aux troupes de Jürgen Klopp après 21 journées de Premier League. Pas de quoi s’assurer le titre, mais un grand pas en avant vers cet objectif...

Peu d’absents des deux côtés

Ce soir à 21h sur la pelouse de l’Etihad Stadium, Pep Guardiola devrait sortir l’artillerie lourde. Ederson, le portier brésilien, sera protégé par le quatuor Walker-Stones-Laporte-Zinchenko. Au milieu, avec un De Bruyne encore incertain, ce sera du classique, avec David Silva et Bernardo Silva devant Fernandinho. Devant, le trio Sterling-Aguero-Sané devra mettre le feu dans la surface adverse.

Son homologue allemand devrait lui aussi pouvoir compter sur la grande majorité de ses stars. Alisson sera donc dans les cages, avec la charnière Lovren-Van Dijk devant lui. Alexander-Arnold et Robertson devront sécuriser les flancs avant d’y créer du danger. Au milieu, tout dépendra aussi de la présence ou non de Milner, mais le plus probable reste ce trio Henderson-Keita-Wijnaldum. Le trio magique Mané-Firmino-Salah sera lui bel et bien au rendez-vous aux avant-postes.