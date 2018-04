Derby day du côté de Manchester aujourd’hui. A 18h30, les Skyblues accueillent les Red Devils à l’Etihad Stadium, dans un derby qui s’annonce chaud bouillant. Si l’écart entre le leader est son dauphin est trop important pour que les troupes de José Mourinho puissent espérer revenir au score, ce match ne manque pas d’enjeu : en cas de victoire, Manchester City sera sacré champion d’Angleterre. On peut donc imaginer que United fera tout pour gâcher la fête à son voisin et rival.

Et pour cette rencontre, Pep Guardiola devrait sortir une équipe hybride, mais avec la plusieurs cadres présents, à commencer par la présence du Brésilien Ederson dans les cages. Devant lui, on retrouve un quatuor composé de Danilo, Kompany, Stones et Delph, qui devrait occuper le poste de latéral gauche. L’entrejeu devrait être formé par Fernandinho, Gündogan et De Bruyne, alors que le trio Sterling-Jesus-Bernardo Silva sera chargé de créer le danger devant.

Pour Man City, il s’agit de se réconcilier avec son public après la claque reçue à Liverpool, battre le rival mancunien et glaner le titre, tout en gardant de l’énergie pour tenter de renverser le score face à Liverpool mardi prochain ! Du côté de Manchester United, José Mourinho devrait opter pour De Gea dans les cages et sa défense classique : Young, Smalling, Bailly et Valencia. Au milieu, Pogba et Matic devraient composer le double-pivot, en soutien de Juan Mata. Alexis Sanchez, Lukaku et Lingard devraient être les élus aux avants-postes. Début des hostilités à 18h30 !