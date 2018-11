Dans la tourmente en coulisses, Manchester City recevait Manchester United à l’Etihad Stadium pour un derby très attendu. Le champion d’Angleterre devait absolument l’emporter pour ravir la première place à Liverpool. Côté Red Devils, remporter le derby constituait toujours un prestigieux succès. A cette occasion, Pep Guardiola alignait un 4-3-3 avec le trio Mahrez, Aguero, Sterling en attaque. José Mourinho optait lui aussi pour un 4-3-3 avec le trio Lingard, Martial, Rashford en pointe. Dès la première minute, Manchester City se montrait dangereux.

Sur une superbe ouverture, Fernandinho alertait Bernardo Silva dont la frappe filait juste à côté. Le champion d’Angleterre dominait outrageusement le début de match. City ouvrait le score fort logiquement. Sur un centre fuyant de Sterling, Bernardo Silva sur la droite remettait aux six mètres pour David Silva qui catapultait le cuir au fond des filets (1-0, 12e). Le rythme chutait quelque peu après l’ouverture du score. Lingard sur la droite centrait pour Smalling dont la tête passait au-dessus (25e). Plus le temps filait et plus City éprouvait des difficultés pour s’approcher des buts de United.

Gundogan crucifie Manchester United

Au retour des vestiaires, le champion d’Angleterre réalisait le break. Aguero récupérait le ballon au milieu du terrain et combinait avec Mahrez avant de tromper De Gea d’une frappe limpide (2-0, 48e). City manquait le 3-0 sur une superbe ouverture de Fernandinho pour Sterling qui tergiversait trop au moment de conclure (54e). Manchester United obtenait un penalty sur une belle ouverture de Martial pour Lukaku qui se faisait faucher dans la surface par Ederson (57e). Anthony Martial transformait la sentence et prenait à contre-pied le portier brésilien (2-1, 58e). Au pied du mur, Manchester City obtenait à nouveau la possession du ballon.

Fernandinho aux vingt mètres décochait une belle frappe bien captée par De Gea (67e). Sur un contre mené par Raheem Sterling, Leroy Sané décochait une lourde frappe à l’entrée de la surface qui passait au-dessus (74e). En fin de match, les hommes de Pep Guardiola faisaient tourner le ballon. Sur une nouvelle possession, Gundogan alertait Bernardo Silva côté droit. Le centre fuyant du petit portugais trouvait Gundogan dans les six mètres qui ajustait De Gea (3-1, 86e). Grâce à ce nouveau succès, les Citizens reprenaient la tête de la Premier League.

L’homme du match : Bernardo Silva (7,5) : le petit milieu portugais aurait pu ouvrir le score dès la 1ère minute mais sa frappe est passée juste à côté. Sa faculté à évoluer entre les lignes a gêné considérablement United. Passeur décisif sur le premier but marqué par David Silva (12e). L’ancien Monégasque écope d’un carton jaune pour une vilaine faute sur Rashford (32e). Toujours capable de déstabiliser une défense sur un coup de reins, il distille une merveille de centre pour Gundogan sur le troisième but (3-1, 86e). Encore une belle prestation pour l’ancien Monégasque.

Manchester City

Ederson (5) : le gardien brésilien a passé un premier acte relativement tranquille et n’a pas eu à s’employer. Le portier de City commettait l’irréparable dans la surface en fauchant Lukaku (57e) et remettait United dans le match.

Walker (5) : le roc anglais a bien fermé son couloir droit, ne laissant que très peu d’opportunités à Martial ou Rashford quand celui-ci permutait. Il s’est évertué à jouer propre. Toujours sérieux dans son placement. Il manque de réactivité sur l’ouverture lumineuse de Martial qui provoque le penalty (57e).

Stones (5,5) : le défenseur central anglais apporte de la sérénité à sa défense. A l’aise dans le domaine aérien, il n’hésite pas à se sacrifier pour son équipe. L’international britannique se fait surprendre dans son dos par Lukaku sur le penalty obtenu par l’attaquant belge (57e).

Laporte (6) : sa complémentarité avec John Stones stabilise l’arrière garde des Citizens. Très propre dans la relance, son positionnement permet au bloc d’évoluer haut sur le terrain. Rarement pris à défaut dans les duels, il s’évertue à toujours relancer proprement.

Mendy (5) : le champion du monde français fut moins en vue qu’à l’accoutumée sur le plan offensif dans le premier acte. Il s’est contenté de passes latérales ou de transmissions vers l’arrière. L’ancien Monégasque a pu effectuer quelques montées dans le second acte mais celles-ci n’ont rien apporté.

Fernandinho (7) : le milieu de terrain brésilien a répondu présent dès les premières secondes. Sa superbe ouverture permet à Bernardo Silva de se retrouver en position idéale sur sa première tentative du match (1ère). L’international brésilien est le véritable régulateur de son équipe. Sa vision du jeu et ses récupérations sont importantes. Son ouverture lumineuse pour Sterling aurait mérité meilleur sort (54e). Auteur d’une belle frappe aux vingt mètres qui n’a pas inquiété De Gea (67e).

David Silva (7) : le maestro espagnol est capable de casser les lignes en une passe. Toujours à l’aise techniquement, il parvient à se sortir de toutes les situations. Bien placé sur la remise de Bernardo Silva, c’est lui qui ouvre le score pour les Citizens (12e). Le milieu offensif ibérique a souvent crée des différences notamment en plongeant dans le dos de la défense côté gauche. Remplacé à la 91e par Foden

Mahrez (5,5) : peut-être l’élément offensif le plus discret des Citizens dans le premier acte. Le jeu a beaucoup penché à gauche même si Bernardo Silva a essayé de combiner avec son partenaire algérien. Passeur décisif pour Aguero sur le deuxième but de City (2-0, 48e). Remplacé à la 62e par Sané qui a réalisé une rentrée plutôt discrète.

Aguero (6) : l’attaquant argentin reste un véritable poison. A l’affût de la moindre opportunité ; il s’est beaucoup démené sur le front de l’attaque. Le buteur de City était récompensé de son activité dès le retour aux vestiaires. Il récupère le cuir au milieu avant de combiner avec Mahrez et d’ajuster De Gea d’une superbe frappe (2-0, 48e). Il s’est distingué par une belle débauche d’énergie. Remplacé à la 75e par Gundogan qui a inscrit le troisième but suite à un superbe centre de Bernardo Silva (3-1, 86e).

Sterling (6) : le virevoltant ailier anglais a causé bien des soucis à la défense de United sur son flanc gauche. Son centre fuyant provoque le premier but des Citizens (12e). Une grosse activité dans son couloir gauche, il n’a pas rechigné aux efforts défensifs. L’international anglais tergiverse trop sur une belle ouverture de Fernandinho (54e).

Manchester United :

De Gea (4) : incapable de garder sa cage inviolée depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues, le portier espagnol a une nouvelle fois cédé aujourd’hui. Il a été battu par une frappe de David Silva, seul au cœur de la surface de réparation (1-0, 12e), avant que Sergio Aguero ne le fusille à bout pourtant (2-0, 47e). Il a cependant réalisé quelques bons arrêts (66e, 70e). En fin de match, Bernardo Silva a trouvé Gundogan, seul dans la surface, qui l’a crucifié (3-1, 86e).

Young (3) : dans son couloir droit, le capitaine mancunien a souffert face aux débordements incessants de Sterling (4e, 6e). L’ouverture du score des Skyblues est d’ailleurs venue de son côté sur un centre de Sterling (1-0, 12e). En seconde période, il a totalement lâché son marquage sur l’international anglais, qui a tergiversé avant de perdre le ballon (54e). Un match difficile pour le latéral de 33 ans, souvent en retard face à la vitesse adverse.

Smalling (4) : le numéro 12 de Manchester United a tenté de contenir les attaquants adverses, mais la vivacité de Sergio Aguero l’a mis en grande difficulté (44e). Offensivement, il est le seul a s’être offert une occasion dans le premier acte, mais sa tête est passée au-dessus (25e). Ensuite, il a été mis dans le dur, mais a affiché plus de solidité.

Lindelof (3) : le défenseur suédois a lui aussi été mis dans le dur par les attaques des Skyblues. Sur l’ouverture du score, il a tenté de sauver les siens devant David Silva, sans réussite (1-0, 12e). Sur le deuxième but adverse, il a été victime d’un une-deux entre Aguero et Mahrez (2-0, 47e). En fin de match, il a laissé Gundogan tout seul pour le troisième but de Manchester City (3-1, 86e). Globalement, un match difficile pour le Suédois, à l’image de la défense des Red Devils.

Shaw (4) : titulaire dans le couloir de Riyad Mahrez, le latéral anglais a eu du mal à rentrer dans son match. Il est d’ailleurs arrivé trop tard sur Bernardo Silva, passeur décisif pour l’autre Silva (1-0, 12e). Offensivement, il est légèrement monté en puissance au cours du match, tentant d’apporter un soutien à Martial, mais Bernardo Silva a bien comblé pour le gêner.

Matic (4) : le gaucher serbe n’a pas eu l’apport escompté. Défensivement, il a tenté d’aider les siens face au milieu de terrain très technique de Manchester City, sans parvenir à contenir les deux Silva. Offensivement, il n’a pas su être la rampe de lancement attendue pour ses attaquants.

Herrera (2,5) : le milieu de terrain espagnol a rendu une prestation catastrophique. C’est lui qui a lâché le marquage sur David Silva pour l’ouverture du score adverse (1-0, 12e). En plus, à plusieurs reprises, il a perdu le ballon dans l’entrejeu, offrant d’énormes occasions à Manchester City de punir les Red Devils (16e, 23e, 44e). Remplacé par Mata (72e), qui n’a pas su se montrer dangereux.

Fellaini (5) : titulaire en l’absence de Paul Pogba, sa taille a beaucoup aidé sur les coups de pieds arrêtés défensifs. Dans le cœur du jeu, il s’est donné pour récupérer plusieurs ballons, mais il n’a pas su se montrer dangereux devant les buts adverses. Il est resté très bas sur le terrain, aux côtés de Matic.

Lingard (3) : le numéro 14 des Red Devils a eu beaucoup de mal à exister. Il a surtout aidé Ashley Young, en difficulté dans son couloir. Sa perte de balle au milieu de terrain au retour des vestiaires a permis à Aguero de doubler la mise (2-0, 47e). Remplacé par Lukaku (57e), qui a obtenu un penalty quelques secondes après son entrée en jeu en crochetant Ederson. Il a ensuite tenté d’apporter de la présence devant, mais les Red Devils ne sont plus parvenus à mettre dans le dur la défense adverse.

Rashford (3) : l’attaquant anglais a eu un derby très difficile. Sevré de ballons et peu trouvé à la pointe de l’attaque, il n’a pas eu une action à se mettre sous la dent en première période, multipliant les appels et les mauvais choix. Dans le second acte, il est passé dans le couloir gauche après l’entrée de Lukaku, sans pour autant se montrer plus dangereux. Remplacé par Sanchez (72e), qui n’a pas été en bonne position pour inquiéter la défense adverse.

Martial (5) : rappelé en équipe de France par Didier Deschamps, l’ancien Monégasque a eu beaucoup de mal à exister. Il a tenté plusieurs fois de trouver une position de frappe, sans réussir à inquiéter Ederson. En deuxième période, il a parfaitement lancé Lukaku qui a obtenu un penalty que le Français a transformé avec calme (2-1, 58e). Un cinquième but d’affilée dans un match plus que difficile.