Au bout du bout hier soir, Manchester City a réussi à arracher une victoire sur sa pelouse de l’Etihad contre Southampton. Si les Citizens se sont offert beaucoup d’occasions, ils n’ont su en concrétiser que deux dont une à la toute fin de la rencontre grâce à Raheem Sterling (90e +6). Les locaux ont plutôt dominé leur sujet et le but de Southampton est plutôt contre le cours du jeu ce qui a bien entendu fait enrager Pep Guardiola qui domine largement la Premier League avec huit points d’avance sur son dauphin et rival Manchester United.

« Il y a 10 joueurs dans la surface et il ne nous reste aucun espace pour attaquer. Nos adversaires ne veulent pas jouer, ils ne viennent que pour défendre, ils jouent la montre. Dès la 9e minute, on a pu voir que Fraser Forster cherchait de longs dégagements, et que les Saints ne cherchaient que les coups francs. Il n’y a pas que Southampton, toute la Premier League fait la même chose », a fulminé le technicien catalan en conférence de presse d’après-match. Mais Guardiola sait aussi rester bon joueur même s’il n’en pense pas moins.

En effet, il est aussi revenu sur une première période qui n’était pas si simple pour les siens et qui aurait pu leur coûter un but. « C’était compliqué en première période, il faut admettre que Southampton méritait d’en marquer un. Mais ce scénario s’est répété plusieurs fois. Le but qu’ils marquent, il vient d’une touche après un bon travail de Sofiane Boufal. On veut chercher à les contourner, mais ils ne font que défendre, défendre, défendre », a ensuite précisé Guardiola dont le jeu est basé sur la possession et la circulation de balle à l’image d’une offensive de handball. Mais les choses ne risquent pas de s’améliorer ce week-end avec la réception de West Ham (18e) qui joue sa peau dans l’élite anglaise.