Arrivé à Manchester City contre un montant environnant les 70 millions d’euros, le natif de Sarcelles était forcément attendu au tournant. Celui qui a fait le bonheur des Foxes et été un des principaux artisans du titre en 2016 n’est pas encore un élément indispensable de la formation de Pep Guardiola, où la concurrence fait rage aux postes offensifs. Jusqu’ici, il a dû se contenter de deux titularisations en Premier League pour trois entrées en jeu, et il a également démarré le choc européen face à l’Olympique Lyonnais sur le banc.

S’il avait tout de même montré quelques gestes de classe pendant ses premières rencontres, on attendait le déclic. Qui s’est peut-être produit hier, lors de la lourde victoire des Citizens face à Cardiff (5-0). Entré à l’heure de jeu, l’Algérien n’a dû attendre que quelques minutes pour faire trembler les filets adverses, étant bien positionné au deuxième poteau pour expédier un centre de Gündoğan au fond des cages. En toute fin de partie, il a récupéré le ballon dans la surface galloise avant d’enchaîner sur une frappe bien sentie, hors de portée pour le portier rival.

« Il mérite de jouer plus »

« C’est bien pour lui de marquer ses premiers buts. C’est un joueur incroyablement talentueux, il mérite de jouer plus, comme Phil Foden. C’est un plaisir de les voir jouer au football. Mais la saison est très longue et ils doivent être prêts, parce qu’ils vont beaucoup jouer », a lancé un Pep Guardiola conquis, alors que la presse est elle aussi convaincue, puisqu’il a écopé d’un 8/10 dans le Daily Mail, et d’un 7/10 dans le Manchester Evening News.

« C’est bien. Je suis très heureux d’avoir marqué aujourd’hui et d’avoir aidé l’équipe à gagner. C’est le plus important. Parfois c’est en tant que remplaçant, parfois en tant que titulaire (que je marque). Il faut être prêt en toutes circonstances. Je suis très heureux d’avoir marqué le premier but pour mon équipe et j’espère que c’est juste le début », a de son côté lancé le joueur après la rencontre. Reste maintenant à voir si Pep Guardiola fera appel à lui d’entrée en tant que titulaire lors des prochains matchs des Skyblues !