Vendredi soir, Jadon Sancho a ébloui les spectateurs de Wembley sous la tunique anglaise face à la République Tchèque (5-0). Titularisé par Gareth Southgate, le jeune attaquant du Borussia Dortmund a distillé une passe décisive sur le premier but de Raheem Sterling. Mais les plus grands clubs européens n’ont pas attendu cette rencontre avec la sélection britannique, pour tenter d’arracher Sancho au BVB. Et à ce petit jeu, il semblerait que Manchester United possède une longueur d’avance sur ses rivaux.

Selon les informations du Sun, les dirigeants des Red Devils seraient entrés officiellement en contact avec l’entourage de la pépite britannique. Objectif de la manœuvre, évoquer les contours d’un potentiel transfert l’été prochain. Récemment, Sancho s’est distingué en retweetant une déclaration de Rio Ferdinand invitant l’intéressé à rallier Old Trafford. Un retweet qui a provoqué un gigantesque tollé sur la toile. Face au courroux des supporters de Dortmund notamment, le natif de Londres a dû se résoudre à supprimer ce retweet...

Dortmund réclamerait plus de 80 millions d’euros à Manchester United

Toujours selon le média britannique, le club allemand aurait indiqué à son homologue anglais qu’il lui faudrait débourser plus de 80 millions d’euros pour attirer Jadon Sancho dans ses filets. Une somme qui ne gênerait pas aux entournures Manchester United... Auteur de huit réalisations et treize passes décisives cette saison avec le Borussia Dortmund, un départ de l’international anglais à United provoquerait sûrement un certain malaise chez le rival Manchester City.

Si la rumeur d’une clause interdisant l’intéressé de s’engager à MU a suscité multiples débats, les Citizens doivent empocher dans tous les cas 15% du montant d’un futur transfert. Conscient de l’intérêt prononcé des grandes écuries européennes à l’égard de leur attaquant, le BVB via son directeur sportif Michael Zorc a confirmé que Sancho porterait bien le maillot du Borussia la saison prochaine. Reste à savoir si ça sera vraiment le cas quand le mercato estival fermera ses portes...