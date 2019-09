Déjà décisif. Ce match de clôture de la 7e journée de Premier League est déjà un tournant pour Manchester United et Arsenal. Les Red Devils pointent à une peu reluisante 11e position au classement, avec seulement 8 points pris, tandis que les Gunners occupent la 8e place avec 11 points glanés depuis le début de l’exercice. Si les espoirs de titre semblent déjà compromis, les deux rivaux doivent revenir dans la course aux places européennes.

Ole Gunnar Solsjkær, malgré les déclarations publiques de soutien de son vice-président Ed Woodward, est clairement sous pression. Seulement, le Norvégien n’a pas toutes ses armes à disposition pour relancer la machine, une semaine après un revers cuisant sur la pelouse de West Ham (0-2, 6e journée). David De Gea tiendra sa place dans les cages derrière une défense à quatre, avec de droite à gauche Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Ashley Young.

Pogba vs Guendouzi

Au milieu, Paul Pogba, dont la cheville était toujours en souffrance dernièrement, devrait finalement tenir sa place, épaulé par Scott McTominay. À l’animation, Jesse Lingard, Juan Mata et le jeune Gallois Daniel James soutiendront l’espoir du club Mason Greenwood, titularisé en l’absence de Marcus Rashford et Anthony Martial blessés. Unai Emery, lui, peut aligner un onze plus proche de son équipe type.

Bernd Leno gardera les buts derrière une défense à quatre, composée, de droite à gauche, de Calum Chambers, Sokratis, David Luiz et Sead Kolasinac. Matteo Guendouzi et Granit Xhaka, capitaine confirmé par le vestiaire mais contesté par les supporters, feront bonne garde au milieu. Nicolas Pépé connaîtra sa 5e titularisation de rang et épaulera Pierre-Emerick Aubameyang aux côtés de Dani Ceballos et la jeune sensation Bukayo Saka.

