Ce dimanche, Manchester United a concédé un nouveau match nul en Premier League, cette fois contre Aston Villa (2-2). L’année passée, à la même époque, José Mourinho, toujours à la tête des Red Devils, avait obtenu le même score contre Southampton. Toutefois, le Portugais comptait plus de points (22) que son homologue norvégien (18) et surtout était mieux classé puisqu’il était septième de Premier League alors que Solskjaer est aujourd’hui 10.

À cette époque même, The Special One n’était plus qu’à trois journées de son éviction, mais celle-ci n’était pas seulement la résultante des résultats, mais plus de l’atmosphère ambiante qui régnait avec le board et avec certains joueurs, notamment Paul Pogba. Concernant l’international tricolore, on ne peut pas vraiment dire que cela va mieux puisqu’il ne joue pas, blessé tandis que certains pensent qu’il essaye juste de forcer un départ vers le Real Madrid.

Les retrouvailles vont être explosives

Lors de son intronisation, Solskjaer estimait et avouait que Manchester United devrait peut-être reculer un peu dans la hiérarchie des clubs anglais pour mieux revenir plus tard. Quelque chose qui n’est clairement pas dans les cordes d’un José Mourinho, auteur d’un départ explosif avec Tottenham (trois matches, trois victoires, 10 buts inscrits). Lui aussi, le Norvégien, avait bien réussi ses débuts avec 14 matches remportés en 19 coachés, mais cela n’a pas duré.

Sauf qu’il n’a pas réussi à endiguer les problèmes que connaissait déjà Mourinho, à savoir une ligne offensive peu impactante (encore moins avec le départ de Lukaku) et une défense trop souvent aux abois. Le Daily Mail conclut un de ses articles de cette manière : « le sentiment à United est que Mourinho devait simplement partir. Le changement était essentiel. Un an après son départ, toutefois, la question est de savoir combien de choses ont réellement changé à Old Trafford », et on ne peut pas vraiment leur donner tort. Manchester United et le Tottenham de José Mourinho vont se retrouver ce mercredi et cela s’annonce déjà explosif.