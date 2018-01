Même si Manchester United est actuellement deuxième de Premier League, les Red Devils ne se sont pas empêchés de recruter lors de ce mercato hivernal. En effet, Alexis Sanchez est arrivé en provenance d’Arsenal pour venir garnir, encore un peu plus, l’escouade offensive de très haut niveau dont dispose José Mourinho. Si le titre semble déjà joué, MU est encore en course en Ligue des Champions et surtout devra péréniser sa place dans le top anglais.

Depuis le début de la saison, José Mourinho opte pour deux systèmes tactiques. Le premier est un 4-3-3 basique quand le second est un 4-2-3-1 avec parfois Jesse Lingard. Toutefois, le technicien portugais des pensionnaires d’Old Trafford peine à trouver un système qui convient à ses joueurs. Par exemple Paul Pogba est moins bon dans un milieu à deux mais surtout l’animation offensive n’est que trop rarement excellente dans les systèmes du fait que Lukaku semble esseulé devant.

Plutôt dans un 4-2-3-1 ?

Sanchez pourrait-il être une solution ? Le Chilien à Arsenal a occupé plusieurs postes. Celui d’ailier bien évidemment comme au FC Barcelone, celui de meneur de jeu chez les Gunners quand Arsène Wenger mettait en place une sorte de sapin de noël avec soit Lacazette soit Iwobi en pointe. Enfin, le Chilien a aussi exploré le poste d’attaquant de pointe, avec ses qualités ce qui faisait de lui plutôt un faux-neuf dans l’équipe de Wenger.

Du côté de Manchester United, on serait tenter de l’associer à Lukaku tant les places sur les ailes semblent déjà offertes. Que ce soit en soutien de l’attaquant belge ou encore à ses côtés en tournant autour, les qualités des deux protagonistes pourraient bien se montrer efficaces et surtout promettre aux supporters des Red Devils un peu plus de spectacle que ces dernières semaines. Mourinho repassera donc probablement au 4-2-3-1 même si celui-ci ne joue pas en la faveur de Paul Pogba. En tout cas, tous les amoureux du football sont impatients de voir ce que va faire Alexis Sanchez à Manchester United.