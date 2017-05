Ce mercredi, adidas a révélé le nouveau maillot extérieur de la saison 2017 - 2018 de Manchester United, avec un design surprenant, mais pas inédit. En effet, les fans des Red Devils reconnaîtront au premier coup d’œil que ce sont les mêmes motifs que le maillot extérieur de l’année 1990, qui restera sur les épaules des joueurs jusqu’en 1992. Un beau retour au vintage, ce que la marque aux trois bandes aspirent à faire depuis quelque temps.

Cependant, si le motif reste le même, la couleur a changé. Le noir remplace le bleu et les logos de la marque et du club sont entièrement blancs. Le col aussi s’est modernisé, laissant la place à un design qui permet de porter ce maillot autant dans la rue que sur les terrains de football. Il faut savoir également que ce nouveau modèle comportent bien évidemment les technologies utilisées par adidas comme les tissus plus respirant. Cette version existe aussi en manches longues et en déclinaison pour les femmes et les enfants.

Le maillot extérieur de Manchester United version 2017 - 2018 sera porté pour la toute première fois par les joueurs lors de la tournée de pré-saison du club anglais. Une nouvelle fois, ce sera aux Etats-Unis que l’équipe entraînée par José Mourinho se déplacera pour y affronter Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Real Salt Lake et le Los Angeles Galaxy. Cinq matches qui vont se jouer en l’espace de deux semaines durant l’été 2017.