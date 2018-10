José Mourinho a décidément de nombreux casse-têtes à gérer cette saison. En plus d’avoir des relations tendues avec Paul Pogba et Alexis Sanchez, l’entraîneur de Manchester United doit aussi composer avec un Romelu Lukaku en panne sèche. Le Diable Rouge avait débuté la saison avec une belle série de 4 buts lors des 5 premières journées de Premier League. Depuis, plus rien. Le natif de Bruxelles n’a plus marqué avec son club depuis le 15 septembre, que ce soit en championnat ou en Champions League. Une disette qui dure ainsi depuis 8 rencontres pour l’attaquant au double visage. Car si en club Lukaku cale, il est en revanche en grande forme avec l’équipe nationale de Belgique avec laquelle il reste sur une série de 5 buts lors de ses quatre dernières sélections.

Le Belge est au cœur des débats

Interrogé sur sa différence de rendement lundi en conférence de presse avant le choc de C1 face à la Juventus, le joueur né en 93 avait confié : « Je joue en Belgique depuis 10 ans, depuis que j’ai 16 ans. Mes coéquipiers chez les Diables me connaissent beaucoup mieux. Ici à Manchester, je pense qu’on peut améliorer le travail en équipe au niveau des automatismes et des combinaisons. Si ce déclic arrive, je pense qu’on peut obtenir les mêmes résultats qu’avec la Belgique ». Mais le déclic ne vient toujours pas pour l’ancien joueur d’Everton. Mardi face Turin, il n’a pas existé face aux expérimentés Chiellini et Bonucci. Et certains n’ont pas manqué de reprendre Lukaku de volée à l’image de Paul Ince, qui a porté le maillot de MU entre 89 et 95.

« Il semblerait que Romelu Lukaku ait essayé de faire quelque chose contre la Juventus. Le seul problème est qu’il n’en était tout simplement pas capable. Quand tu es à Manchester United, tu dois performer à un niveau de 7 ou 8 sur 10 chaque semaine. Je ne suis pas sûr qu’il en soit capable. Il a 25 ans et il ne changera pas. Le Lukaku que vous avez maintenant est le Lukaku que vous aurez toujours. C’est avec lui que vous devez travailler. Il ne fait aucun doute qu’il peut marquer des buts, mais jouer pour United va au-delà de cela. Il perd énormément de ballons à chaque match. Si c’était mon cas, je serais présent après chaque entraînement pour essayer d’améliorer les choses. Vous vous demandez sur quoi il travaille à l’entraînement car nous n’avons jamais vu une amélioration ».

Mourinho soutient Lukaku

Interrogé au sujet de l’avant-centre belge, Dimitar Berbatov a été plus sympa à son égard. « Il y a eu beaucoup de critiques à l’encontre de Lukaku. Mais vous ne me verrez jamais attaquer un autre buteur. Je sais à quel point c’est difficile. Je me souviens de ma mauvaise passe à Manchester United. Je n’avais pas marqué pendant 7 ou 8 matches. Et puis j’en ai marqué 5 en un match. Cela arrive à tout le monde. Il veut tellement impressionner qu’il en fait trop et ne fait pas les choses simples comme aller dans la surface. Vous ne voulez pas le voir jouer comme arrière gauche comme mardi (face à la Juventus) ». Autre légende d’Old Trafford, Gary Neville n’a pas voulu trop blâmer un élément qui traverse une mauvaise période depuis quelques rencontres maintenant.

« Les joueurs manquent de confiance en lui. Lukaku était absolument incroyable à la Coupe du Monde et quand vous le regardez à Manchester United, il a l’air abattu. Il n’a pas la même mobilité et la même énergie dans son langage corporel. Ce n’est qu’une question de confiance ». Une confiance que José Mourinho continue de lui maintenir malgré ses prestations peu convaincantes et les nombreuses critiques. Le Special One a encore pris sa défense ce vendredi matin en conférence de presse. « Je ressens toujours cette attente autour de lui. Un jour il ne marquera pas, un jour il marquera. Et quand il marquera, sa confiance reviendra inévitablement. Celle-ci n’est pas là en ce moment mais je reste confiant pour la suite ». Au cœur des débats, Romelu Lukaku sait ce qui lui reste à faire pour mettre tout le monde d’accord.