Auteur d’un Mondial 2014 réussi avec les Pays-Bas au Brésil, Louis van Gaal avait été appelé au chevet d’un Manchester United incapable de trouver le successeur idoine de Sir Alex Ferguson. Entraîneur d’expérience, le Batave a débarqué à Old Trafford dans le but de remettre les Red Devils sur de bon rails. Pour ce faire, les dirigeants mancuniens comptaient sur la réputation de coach à poigne du Hollandais. Mais dans le nord-ouest de l’Angleterre, van Gaal ne brillera pas. Après une première saison conclue par une quatrième place au classement, LVG remportera une FA Cup l’année suivante, mais laissera MU à un cinquième rang synonyme d’absence en Ligue des Champions.

Un constat pas franchement reluisant pour un club qui a dépensé des fortunes lors des précédants mercatos. Pourtant, à l’occasion d’une interview accordée à Fox Sports Hollande et relayée par Skysports, van Gaal a dressé un tout autre bilan de son passage à MU. « Si vous me demandez ce que j’ai fait à Manchester United, je vous dirai que c’était ma meilleure saison, étant donné le contexte dans lequel je travaillais. Nous avons proposé un football qui était plutôt bon. Mais en Angleterre, ce n’est pas le football qu’on apprécie ».

van Gaal se paie Mourinho

Et pour justifier sa critique, le technicien batave n’y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, ses deux saisons à Old Trafford ont été d’une qualité bien meilleure que celle fournie par son successeur, José Mourinho. Souvent critiqué pour son style de jeu pas toujours chatoyant, le Lusitanien en a publiquement pris pour son grade par un van Gaal limite déçu de voir un entraîneur, qui a tout de même remporté une Ligue Europa et une coupe de la Ligue anglaise, aussi peu critiqué par les médias britanniques.

« Maintenant, regardez MU, je dois dire que Mourinho n’est pas vraiment critiqué alors qu’il pratique un jeu très ennuyant. Je préfère regarder City jouer que United. Vous avez besoin de qualité dans l’équipe, et il est clair aujourd’hui que celle de City est meilleure. MU ne fait que produire un football défensif. J’ai toujours proposé un style de jeu offensif. La preuve, c’est que nos adversaires garaient toujours le bus devant leur cage. Ils ne le font plus aujourd’hui parce que Mourinho joue très défensif ». Vivement la réponse du Special One.