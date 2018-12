Ole Gunnar Solskjaer va clairement trancher avec l’ère José Mourinho. Terminé l’ère des piques adressées en conférence de presse, de véritables one-man shows de l’entraîneur portugais. Place à la bonhomie du Norvégien, nommé entraîneur intérimaire de Manchester United. Les journalistes anglais ont pu le constater ce vendredi avec la première conférence de presse de l’ancien attaquant mancunien, à la veille d’un déplacement très attendu sur la pelouse de Cardiff. Comment va-t-il s’y prendre pour remobiliser un groupe traumatisé par la gestion de Mourinho ? Solskjaer a livré sa méthode.

« Il s’agit d’obtenir le meilleur de chaque joueur, de leur parler sur les terrains d’entraînement et de diffuser sa philosophie. Peu importe l’équipe que vous entraînez, ils veulent savoir comment vous vous voulez jouer. Il y a des joueurs de qualité qui sont capables de s’exprimer par eux-mêmes. Nous jouons pour Manchester United, donc nous jouons sans peur », a-t-il commencé par expliquer. Avant de préciser comment il comptait s’y prendre pour remettre tout le monde, même les laissés pour compte, sur de bons rails. Et pour cela, il a prévu de se servir de son expérience en tant que joueur.

« Personne n’a été plus sur le banc que moi »

« Mon travail consiste à aider les joueurs et à leur faire saisir les opportunités. Ils veulent tous faire partie de Manchester United. Je serai là pour les aider. C’est la gestion des hommes. J’ai eu le meilleur manager en tant que joueur pour apprendre à gérer les relations avec les autres. C’est une question de communication. Je vais m’asseoir avec ceux qui ne jouent pas, et leur dire ce que j’attends d’eux. Quand on est à Manchester United, il y a certaines exigences, et l’une d’entre elles, c’est d’être un joueur d’équipe. Je ne pense pas que quiconque ait été plus sur le banc que moi. C’est ce que je pourrais expliquer aux joueurs. On ne sait jamais, on peut entrer en jeu et avoir un impact. Il faut saisir la chance quand vous l’avez, et ils auront tous une chance », a-t-il expliqué.

Pas question donc pour Solskjaer de voir des joueurs faire leur numéro. Place au collectif et mise au placard de l’ego. Lui qui a tant apporté aux Red Devils en sortant du banc de touche est effectivement bien placé pour partager son expérience et convaincre ses joueurs sur ce thème bien précis. Sera-t-il écouté ? C’est la grande question, mais en Angleterre, tout le monde a hâte de voir le degré d’engagement des joueurs mancuniens pour leur premier match post-Mourinho...