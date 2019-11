Paul Pogba est un mystère. L’été dernier, l’international français a fait presque tout pour s’en aller de Manchester United pour rejoindre le Real Madrid. Au point d’envoyer une missive alors qu’il était sur le continent asiatique. « Après cette saison et tout ce qui s’est passé cette saison, ma saison étant aussi ma meilleure saison ... Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs », avait-il ainsi dit.

Mais finalement, les Red Devils sont parvenus, on ne sait pas trop comment, à conserver leur champion du Monde 2018, qui était pourtant, si on en croit les informations de France et de Navarre, la priorité absolue de Zinedine Zidane pour muscler son entrejeu. Et peut-être que cela n’a pas vraiment servi les intérêts de la formation dirigée par Ole Gunnar Solskjaer puisque La Pioche n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de cette saison 2019-2020.

Il est tout à fait guéri

Depuis le 30 septembre, et un match nul contre les Gunners d’Arsenal (1-1), on n’a pas revu Paul Pogba et c’est là que tous les fantasmes commencent à prendre forme. Si on en croit les informations de la Cope en ce lundi matin, les joueurs de Manchester United penseraient que Paul Pogba fait exprès de ne pas jouer avec ses coéquipiers, qui sont actuellement à une piteuse dixième place en Premier League, pour forcer son départ chez les Merengues.

La radio ajoute que Pogba est bel et bien guéri de sa blessure contractée contre la formation londonienne susmentionnée et qu’il serait en train de jouer avec MU avant que son club le laisse partir dans la capitale espagnole dès cet hiver, à six mois de l’Euro qu’il jouera très probablement avec l’équipe de France sauf blessure. Manchester United pourrait penser à le laisser partir, mais seulement contre la somme de 150 M€. Somme que le Real avait déjà refusée d’aligner l’été passé... L’hiver va être chaud !