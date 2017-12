Manchester United va mal. Incapable de battre Southampton à domicile ce samedi lors de la 21e journée de Premier League, MU aligne un troisième match nul de suite en championnat. Une nouvelle contre performance qui place les Red Devils à un gouffre de 14 points de Manchester City, le leader incontesté, et qui permet même à Chelsea de s’adjuger la 2e place avec un petit point d’avance. Toutes compétitions confondues, c’est même un 4e match sans victoire car Bristol City avait battu Manchester en League Cup il y a dix jours. Rien ne va sur le bateau mais le capitaine continue à rassurer les siens malgré la tempête avec des arguments parfois curieux.

En effet, José Mourinho a tenu des propos assez sidérants en conférence de presse. Après la très mauvaise prestation des siens, il a préféré critiquer une nouvelle fois l’arbitrage. Il estime avoir été lésé sur une action qui aurait dû offrir un penalty à ses joueurs. « Je regarde depuis la ligne de touche et pour moi, cela semblait très clair (qu’il y avait penalty, ndlr), mais à 50 mètres de distance je donne à l’arbitre le bénéfice du doute. Mais je connais mes joueurs, donc quand je vois Mata hystérique, j’ai tout de suite compris. Et puis c’était déjà le cas avec Rashford contre Leicester, Herrera contre City. On est malchanceux » a expliqué l’entraîneur portugais, qui n’a pas voulu incriminer l’arbitre.

Mourinho satisfait de l’attitude de ses joueurs

« Honnêtement, je le répète sans problème, les performances des trois arbitres dans ces matches, Michael Oliver contre City, Jon Moss contre Leicester et Craig (Pawson, ndlr) ce soir, étaient bonnes, ce sont justes des décisions malchanceuses pour nous qui nous ont punis. » Après le manque de dépenses lors des mercatos, voilà une nouvelle excuse toute trouvée qui évite les sujets qui fâchent. Car avec un jeu pas maîtrisé, des joueurs très décevants (Pogba, Mkhitaryan, Matic...) et des blessés qui s’accumulent, il va sans dire que les fêtes du côté de Manchester United ne sont pas bonnes du tout.

Et lorsque la presse a demandé au Special One ce qu’il a pensé de la performance de ses joueurs, il a balancé sans sourciller qu’il était satisfait. « Je suis content de l’attitude des joueurs. Je ne me plains pas. Je pense qu’ils ont réalisé une grande performance. Les joueurs ont tout donné et sont allés jusqu’à leurs limites. Leur performance était de très bonne qualité sur la création, où nous avons manqué des occasions et des demi-occasions avec des balles face au but. » Sans doute que Mourinho cherche à noyer le poisson face aux médias pour mieux piquer ses joueurs en privé car ça n’était vraiment pas un grand Manchester United ce soir et des voix, comme celle de Paul Scholes, commencent à tirer la sonnette d’alarme. Il y a urgence.