C’est un petit événement. Sky Sports et Gary Neville ont eu l’opportunité d’interviewer Patrice Evra. Une rareté puisque l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille privilégie ses réseaux sociaux, et surtout Instagram, pour communiquer ces derniers mois. Au cours de ce long échange, pour évoquer principalement Manchester United, ancienne écurie des deux hommes, l’intéressé a notamment répondu en toute franchise aux questions au sujet de Paul Pogba. Proche de la Pioche depuis de longues années passées ensemble, de MU à la Juventus de Turin en passant par l’équipe de France, il s’est montré clair.

« Ce n’est pas que je protège Paul, mais quand il y a des incidents comme dimanche avec les supporters, cela tue Paul. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur. Je sais que l’on peut discuter de son leadership et que, sur les derniers matches, on peut attendre plus de lui, c’est pour ça qu’il est critiquable aujourd’hui, mais sur l’ensemble de la saison, il a été le meilleur joueur de United. Mais juste parce que c’est Paul Pogba, qu’il a ses coupes de cheveux, son Instagram et tout, les gens vont le critiquer oubliant le joueur qu’il est. Seuls De Gea et lui peuvent jouer dans une grosse équipe en Europe », a-t-il lâché, expliquant le rôle de grand frère qu’il joue auprès du champion du Monde 2018.

Evra voit plutôt un départ

« Je conseille Paul tous les jours. On se facetime, on parle. Je lui dis chaque jour ce que cela signifie de porter l’uniforme, pas seulement le maillot, de Manchester United. Il m’écoute. Avant qu’il quitte le club la première fois, pour rejoindre la Juventus, j’avais passé deux heures chez lui, à parler à sa mère et ses frères, leur disant que Paul pouvait être le nouveau Patrick Vieira à United », a-t-il indiqué avant de livrer son pronostic sur l’avenir de l’international tricolore (66 sélections, 10 buts) à Old Trafford. « Je pense qu’il va partir parce que tu as besoin de te sentir aimé quand tu joues quelque part, tu dois être engagé », a-t-il lâché, sentant que quelque chose s’est brisé dans la relation entre le milieu de terrain et les supporters de MU.

« Si Paul décide de rester un an de plus et de partir ensuite, ou de rester plusieurs années, peut-être que les fans l’aimeront parce qu’il se sera engagé. Les fans de United aiment quand tu dis que tu es engagé. Quand je vais aux matches et que je vois les fans crier et insulter les joueurs, je suis choqué. De mon temps, on pouvait jouer le pire match de notre vie et ils nous encourageaient. Je me rappelle avoir perdu 4-1 à domicile contre Liverpool et ils chantaient. Ce sont les fans de United que je connais, ils en ont eu assez », a-t-il lancé avant de conclure. « Je ne parle pas pour Paul, qu’il reste ou qu’il parte, mais quand tu es entouré de négativité, il est mieux de partir ». Le pronostic de Patrice Evra sera-t-il le bon ?