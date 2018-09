« Cela ne marche pas ». Le Daily Mirror a sanctionné la prestation d’Alexis Sanchez de cette phrase lapidaire, après la rencontre face à Wolverhampton samedi (1-1). Aligné sur le côté gauche de l’attaque mancunienne, le Chilien a effectivement de nouveau déçu. Peu de différences, un seul tir au compteur et un remplacement à la 63e minute, tête basse. Après 6 journées de Premier League, au cours desquelles il a été titularisé à 4 reprises (et remplacé 3 fois), il n’a toujours pas ouvert son compteur but. Et le doute s’installe définitivement.

Recruté en janvier dernier par Manchester United après une longue bataille avec Manchester City, le joueur de 29 ans avait déjà déçu lors de la deuxième partie de saison, avec deux buts seulement en Premier League et des prestations globalement décevantes. On pouvait alors penser qu’il s’agissait d’un temps d’adaptation, rendu plus lent par la méforme de l’équipe. Mais voilà, cette excuse ne tient plus aujourd’hui. Le Chili n’étant pas qualifié pour le Mondial, Alexis Sanchez a pu s’entraîner avec MU durant la pré-saison et définitivement s’intégrer dans son nouveau club.

Les supporters désabusés

Lui-même exprimait une grosse motivation en début de saison. « Les quatre ou cinq premiers mois étaient une période d’apprentissage. Je veux désormais aller au bout, je veux me battre pour tous les titres. Je me prépare mentalement et physiquement pour tout ce qui nous attend. Maintenant que je connais mes coéquipiers, je peux me concentrer sur ce que je veux gagner. Je suis ici pour démontrer la qualité pour laquelle on m’a fait venir. » En résumé, on allait voir ce qu’on allait voir. Mais encore une fois, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent face à Wolverhampton. José Mourinho l’avait pourtant laissé sur le banc en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne pour profiter de sa fraîcheur en Premier League.

Cette fraîcheur n’a jamais été constatée et Alexis Sanchez ne réussit pas à trouver la bonne carburation à Manchester. Trop souvent à contretemps, trop soliste par moments, il n’arrive pas à redevenir le leader offensif qu’il pouvait être à Arsenal. Et les supporters mancuniens commencent à trouver le temps long. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir épinglé le numéro 7, « l’une des pires recrues des dernières années », « un désastre », « un Falcao bis qui ne vit que sur son nom » ou encore « une grosse erreur ». Est-ce déjà trop tard pour Alexis Sanchez ?