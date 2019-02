Et si la défaite face au PSG à Old Trafford en Ligue des Champions provoquait des dommages collatéraux à Manchester United ? Outre ce revers qui a indéniablement laissé des traces au sein du vestiaire des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer pourrait affronter ses premiers écueils depuis son arrivée sur le banc de United. Si ce résultat négatif constitue une première sous l’ère Solskjaer, celui-ci intervient à un moment clé de la saison. L’occasion également pour le manager norvégien de jauger la faculté des siens à se relever après un match compliqué. Présent en conférence de presse ce vendredi, le principal protagoniste s’est lancé dans un discours positif à souhait.

Histoire de remobiliser au plus vite ses troupes avant les chocs face à Chelsea en Cup puis face à Liverpool en Premier League. « Dans ce club, il faut savoir rebondir. Il y a toujours des challenges et un déplacement à Chelsea fait partie des plus durs. On doit s’assurer de faire de bonnes séances d’entraînement pour être prêt pour lundi, » a ainsi confié Solskjaer. Une volonté clairement avérée de ne pas tomber dans la sinistrose malgré la contre-performance de mardi. Car si les dirigeants de Manchester United ont intronisé Ole Gunnar Solskjaer au poste de manager, c’est aussi pour ses capacités à fédérer un groupe.

La défaite face au PSG ne change rien pour Solskjaer

La priorité pour le coach qui appartient encore à Molde reste donc de se projeter rapidement vers les prochaines échéances tout en conservant les préceptes de jeu prônés depuis son arrivée à Manchester. « Je déteste perdre des matches, les garçons détestent ça, ils ont été abattus mais il est inutile de s’attarder là-dessus. Il y a de gros matches face à de bonnes équipes qui nous attendent et nous devons aller de l’avant. Nous n’allons pas paniquer à cause d’une défaite. Notre état d’esprit ne changera pas. Nous devons continuer à travailler de la manière dont nous voulons jouer. On débutera toujours les matches avec l’envie d’attaquer, » décrypte ainsi l’ancien Super Sub de United.

Mais en plus de devoir gérer un calendrier capricieux, le successeur de José Mourinho va devoir composer avec les absences de deux éléments indiscutables de son équipe type : Anthony Martial et Jesse Lingard. Blessés face au Paris Saint-Germain, les deux ailiers vont fréquenter l’infirmerie un bon moment. « Je pense qu’ils seront absents deux ou trois semaines, » a ainsi lâché Solskjaer peu loquace sur le sujet. Autant d’écueils à surmonter qui serviront également de révélateur pour l’avenir du manager norvégien à Manchester. Premier élément de réponse dès lundi prochain à Stamford Bridge...