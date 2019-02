Ole Gunnar Solskjaer, en tant qu’entraîneur de Manchester United, est toujours invaincu alors que se rapproche la rencontre aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (à suivre mardi en direct sur notre live commenté). Pourtant le Norvégien est seulement prêté par son club de Molde pendant une année. Pour rappel, Babyface Killer était venu à la rescousse des Red Devils suite au départ de José Mourinho et d’un début de saison cauchemardesque.

Depuis, Paul Pogba rayonne, Anthony Martial aussi et les Mancuniens sont revenus dans la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions (ils sont actuellement quatrièmes avec un point d’avance sur Chelsea qui rencontre cet après-midi Manchester City à l’Etihad). Dès lors, la question de voir rester Solskjaer a la tête de Manchester United commence à se poser, encore plus quand on voit les résultats et le jeu - offensif - déployé.

S’il bat Paris, il restera

Si Mauricio Pochettino est toujours dans la tête des dirigeants de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer semble avoir pris une longueur d’avance sur l’actuel coach des Spurs. Dans le Times du jour, nous apprenons que Solskjaer serait sur le point de devenir le coach permanent de Manchester United. Ce samedi, une rencontre a même eu lieu entre Ed Woodward, le grand patron des Red Devils, Avram Glazer, l’un des propriétaires du club et Jim Solbakken, l’agent du Norvégien.

Il se pourrait que, si Manchester United vient à bout du Paris Saint-Germain, privé de Neymar et probablement de Cavani, en huitièmes de finale de C1, Solskjaer se voie offrir un joli contrat pour rester dans le club qui l’a révélé à l’Europe en tant que joueur et maintenant en tant que - grand - entraîneur. Avec 10 victoires pour un nul sur les onze rencontres qu’il a eu à coacher, Solskjaer fait donc figure de favori pour occuper le banc des Red Devils la saison prochaine.