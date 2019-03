Hier, le milieu de terrain de Manchester United, Ander Herrera, avait répondu aux rumeurs qui faisaient état d’un contact entre lui et le Paris Saint-Germain, sachant que son contrat chez les Mancuniens expire en juin prochain. « C’est logique quand il vous reste trois mois de contrat. Je savais que quelque chose allait sortir. Je le prends normalement, je me concentre sur le football pendant le mois et demi qu’il reste (de compétition). Je laisse tout le reste à mon agent, aussi bien en ce qui concerne une prolongation avec United que des discussions avec d’autres clubs en vue d’un départ », avait notamment indiqué l’Espagnol.

Et il semblerait que le PSG ne soit pas le seul club à avoir noté le nom d’Herrera sur ses tablettes, puisque le Daily Mail a indiqué qu’Arsenal aussi était sur le joueur de 29 ans. Il pourrait notamment remplacer Aaron Ramsey qui va s’en aller pour la Juventus. Celui qui tourne à 80.000 livres hebdomadaires demanderait cependant un salaire conséquent de 150.000 livres - soit environ 175.000 euros - par semaine.

Le PSG toujours en pole position

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en Espagne, les supporters de l’Athletic ont encore espoir de voir revenir le milieu de terrain à la maison. Un fantasme entretenu par le président Aitor Elizegi, qui a évoqué le cas Ander Herrera dans un entretien accordé à Tele Bilbao. « Chacun de ces trois joueurs (Ander Herrera, Fernando Llorente, Javi Martinez) pourrait jouer à l’Athletic. Le club a la capacité d’affronter ce type de recrutement. Javi Martinez viendrait sans aucun problème (si son prix était de 20M€, NDLR). Si la commission sportive décide de façon consensuelle que c’est un renfort clair sur le plan sportif, la direction fera son possible. Ce serait cependant difficile pour des joueurs comme Llorente, Javi Martinez ou Herrera d’être titulaire dans cette équipe si elle joue tout le temps comme contre l’Atlético (victoire 2-0, NDLR) », a-t-il ainsi lancé.

Le club qui pointe à la neuvième position de la Liga serait donc en mesure de s’offrir Ander Herrera si on se fie aux propos du président. C’est, si on se réfère aux médias espagnols, toujours le PSG qui tiendrait la corde cependant, puisqu’AS annonçait encore lundi soir que le club de la capitale avait bien avancé sur l’arrivée du joueur. Reste désormais à savoir si le milieu de terrain souhaite prolonger son contrat chez les Red Devils ou s’il souhaite réellement partir, pour l’Angleterre ou une destination étrangère.