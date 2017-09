Cet été, tout le monde a suivi le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain puis celui de Kylian Mbappé dans la capitale française. Toutefois, le jeune Français a eu beaucoup de propositions cet été notamment celle du Real Madrid, le club de son enfance. Longtemps d’ailleurs, les observateurs pensaient que le natif de Bondy allait rejoindre la Casa Blanca et Zinedine Zidane. Les discussions étaient bien avancées et le club merengue était prêt à payer la somme demandée par l’AS Monaco.

Mais finalement, Kylian Mbappé a décidé de rallier le Paris Saint-Germain et les plans de Florentino Pérez sont donc tombés à l’eau. Et pourtant, on aurait pu vivre deux énormes transferts si l’on en croit les informations du Times ce dimanche matin. En effet, le média britannique révèle que le tenant de la Ligue des Champions était en train de vendre Cristiano Ronaldo à Manchester United pour faire de la place la pépite française et accéder aux demandes de CR7 de retourner en Angleterre.

Il aurait eu peur de la pression

Le but, au-delà de faire une place dans le onze, était de dégager 100 millions de livres (soit moins de 110 millions d’euros), le prix de la vente de CR7 chez les Red Devils. Le Portugais avait lui-même indiqué aux dirigeants de l’équipe coachée par José Mourinho qu’il était ouvert à un retour et que la Casa Blanca de son côté pouvait ouvrir la porte à un départ. Mais dès que Mbappé a décidé de tourner le dos au champion d’Espagne, tout est tombé à l’eau.

The Times explique ainsi que Kylian Mbappé aurait décliné la proposition de Florentino Pérez pour plusieurs raisons. La principale étant qu’il n’était pas prêt à supporter la pression de remplacer Cristiano Ronaldo dans le onze titulaire de Zinedine Zidane. Ainsi, après avoir vu ce refus, les Merengues ont tenté de vendre Gareth Bale, mais le Gallois ne voulait pas quitter la capitale espagnole. Voici comment, avec un choix, Mbappé a empêché un retour de CR7 en Premier League.