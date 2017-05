Voici deux jours maintenant, Michy Batshuayi envoyait Chelsea vers un titre de champion d’Angleterre tout à fait mérité après une saison, sous les ordres d’Antonio Conte, tout bonnement exceptionnelle. Maintenant, le plus dur va commencer pour les Londoniens. Il va falloir conserver son technicien italien, régénérer son effectif, se lancer à sa propre succession tout en jouant la Ligue des Champions. Pour tout cela, les dirigeants des Blues ont un plan bien établi.

D’après les informations du Guardian, l’ancien sélectionneur de l’Italie ouvrira des négociations pour un nouveau contrat avec les Blues après la finale de la FA Cup qui opposera le samedi 27 mai (18h30) Arsenal à Chelsea. Convoité par l’Inter Milan, Conte dispose d’une belle arme pour obtenir un juteux nouveau contrat, lui qui est aujourd’hui moins bien payé que Pep Guardiola, Arsène Wenger, José Mourinho ou encore Jürgen Klopp. Aujourd’hui payé 7,6 millions d’euros par année, Roman Abramovitch devrait lui proposer un nouveau salaire annuel plus haut que celui de Mourinho lors du dernier titre de Chelsea, soit plus de 8,8M€/an.

Il aura 200M€ pour recruter

De plus, Roman Abramovitch compte bien offrir ce que veut Conte pour le mercato d’été. Conscient que son équipe a été plutôt épargnée par les blessures, le Transalpin souhaite ajouter de la profondeur à son banc et ainsi disposer de plus de solutions soit pour changer en cours de jeu soir pour palier certains forfaits imprévus. Ainsi, il travaillera avec le directeur sportif, Michael Emenalo, mais aussi le bras droit du propriétaire russe Marina Granovskaia.

Et Conte devrait être ravi puisqu’il disposerait de 200 millions d’euros pour refaire son équipe à son image. L’ancien de la Juventus compte bien faire revenir Romelu Lukaku (Everton) et surtout attirer Alexis Sanchez (Arsenal). Le technicien des Blues imagine même des grands noms pour venir renforcer les postes clés (à savoir les latéraux) de son dispositif tactique. Ainsi, toujours d’après le Guardian, David Alaba (Bayern Munich) est pisté, tout comme Alex Sandro (Juventus Turin). Une chose est sûre, Chelsea va donner tous les moyens à Conte pour réussir sa mission : gagner à nouveau la Premier League.