Avec Carlo Ancelotti (arrivé sur le banc d’Everton), Mikel Arteta était l’autre entraîneur attendu au tournant lors de ce Boxing Day. Et pour sa première à la tête d’Arsenal, l’Espagnol a bien failli commencer par une défaite sur le terrain de la modeste équipe de Bournemouth, seizième du classement de Premier League. Sur le papier, l’ancien adjoint de Pep Guardiola avait décidé d’aligner le duo Lacazette-Aubameyang et de faire confiance aux très critiqués Mesut Özil et Granit Xhaka.

Une composition plutôt offensive qui n’a pas empêché les Cherries d’ouvrir le score à la 35e minute par l’intermédiaire de Dan Gosling, confirmant ainsi leur bonne entame de rencontre. Un avantage qui n’a finalement pas tenu face au rythme élevé imposé par les Londoniens au fil des minutes, Pierre-Emerick Aubameyang parvenant à égaliser peu après l’heure de jeu. Au final, la première d’Arteta version coach s’est donc soldée par un partage des points. Pas de quoi sauter au plafond puisque les Gunners font du surplace au classement (11e). Mais pour le nouvel homme fort du club cher à Arsène Wenger, cette première a été très encourageante.

Arteta encense Özil

« Je suis satisfait par beaucoup de choses que j’ai vues aujourd’hui (hier). Beaucoup de choses qu’on avait préparé à l’entraînement et que j’ai pu voir sur le terrain. J’aurais été heureux si nous avions gagné le match. Nous avons eu pas mal d’occasions pour marquer, mais c’est un bon départ. En termes d’attitude, de volonté, d’agressivité et d’engagement, je dois avouer que c’était meilleur que ce que j’avais espéré. J’apprends toujours à connaître mes joueurs. Il y a encore des postes où je dois prendre des décisions, mais c’est encore le début, ça fait partie du processus. Nous tentons de mettre des choses en place. Mon objectif est désormais de revoir le match et de trouver des solutions pour la prochaine rencontre et préparer une bonne session d’entraînement. »

Un discours positif qu’il a également tenu au sujet d’un Mesut Özil très disponible et inspiré hier soir. « Pour être honnête, son attitude à l’entraînement depuis le jour où je suis entré en fonction a été incroyable. J’ai vu ça et j’ai dit que je ferai table rase du passé avec tout le monde et c’était aussi valable pour lui. Lorsque nous nous préparions et que nous regardions où nous pouvions déstabiliser l’adversaire, nous avons cru qu’il pouvait être un point clé. Comme ça, il a répondu, a fait ce qu’il avait à faire et on aurait pu mettre deux ou trois buts grâce à lui. » Une bonne dose de positivisme dont les Gunners auront besoin puisqu’ils affrontent Chelsea dans deux jours à peine.