United veut encore miser sur les jeunes prometteurs

En Angleterre, le Daily Telegraph nous apprend ce vendredi, que Manchester United pourrait bien mettre le feu aux prochains mercatos. En effet, les dirigeants du club auraient promis huit recrues à leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Les derniers achats des Red Devils que sont Harry Maguire, Aaron Wan-bissaka ou encore Daniel James sont rapidement devenus des joueurs clés de l’effectif. C’est pourquoi Manchester voudrait continuer son renouvellement, en recrutant à nouveau de jeunes joueurs prometteurs explique le journal. Mais une autre nouvelle concernant les pensionnaires d’Old Tafford fait parler dans la presse anglaise. The Times révèle que MU pourrait dire adieu à un contrat très important. En chute libre au classement les Red Devils pourraient perdre leur contrat qui les lient à Chevrolet, le sponsor maillot. Ce qui représente une enveloppe d’environ 476 M€ sur la période 2014-2021, soit environ 68 M€ par saison. Voilà qui pourrait mettre en péril les futurs mercatos de l’équipe.

Les joueurs anglais ont pris une décision importante

Toujours dans la presse d’outre-Manche, une polémique autour du racisme a récemment éclaté. Les Three Lions ont déclaré qu’ils pourraient quitter le terrain si un des leurs subissaient des cris racistes lors de la rencontre en Bulgarie lundi prochain. Une annonce qui n’a pas plu du tout au football bulgare, qui accuse la fédération anglaise de faire une fixette sur le sujet et sur le public bulgare. Ce vendredi, la nouvelle fait la Une des tabloïds comme ici avec le Daily Mail, qui demande à l’Angleterre de se taire. Le Daily Mirror parle plutôt d’un « coup de sang ». De son côté The Sun préfère mettre en avant la réponse de Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais demande à sa fédération de s’occuper de ses propres problèmes de racisme, qu’il faut éradiquer au plus vite.

CR7 vise les 700 buts

Enfin en Italie, Cristiano Ronaldo fait les gros titres. La star portugaise pourrait encore un peu plus entrer dans l’histoire ce vendredi. En effet, s’il marque un doublé face au Luxembourg, il passerait la barre des 700 buts en carrière en 972 matchs. Rien que ça. Et comme le rapporte le Corriere dello Sport, ils sont peu nombreux à avoir un tel ratio, ils se comptent sur les doigts d’une main : Bican, Pelé, Romario, Müller et Puskas. CR7 les a donc dans le viseur, de même qu’un certain Lionel Messi.

