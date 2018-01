Depuis quelque temps maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang voulait quitter l’Allemagne et le Borussia Dortmund. L’été dernier, il n’était pas très loin de rejoindre la Chine ou encore le PSG mais finalement il était resté dans la Ruhr. « Début juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu’Antero Henrique n’arrive. Ce dernier ne voulait pas me prendre. Nasser, lui, voulait me prendre. Cela ne s’est donc pas fait », expliquait-il alors.

Ses statistiques cette année sont plutôt honorables puisqu’il a continué à mettre des buts comme d’autres enfilent des perles (treize buts en quinze rencontres de Bundesliga cette année). Mais, pourtant, son attitude n’était pas au beau fixe. « À un moment donné, un point est atteint où vous ne pouvez plus tolérer et nous y voilà aujourd’hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Nous avons eu une conversation très controversée. Je n’ai pas vu ce comportement avec lui depuis des années. C’est clair : ça ne peut pas continuer ainsi. Ce qui se passe maintenant ne doit pas être toléré par le club. Il y a des problèmes dans l’équipe et ce n’est pas bon », avançait alors Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund.

141 buts marqués pour le Borussia

Mais désormais, tout semble terminé. En effet, alors qu’il restait un peu plus d’une semaine de mercato, Arsenal est venu à la rescousse de l’ancien de l’AC Milan et est venu le récupérer tout d’abord en proposant 50 millions d’euros puis en, finalement, accédant aux exigences du Borussia Dortmund. Ce sera les premiers pas du Gabonais en Angleterre, qui risque de pousser Alexandre Lacazette sur le banc de touche.

« Le Borussia Dortmund s’est entendu avec Arsenal pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang », peut-on lire sur le site officiel du BVB, qui ne précise pas le montant exact de l’indemnité de transfert. Celle-ci pourrait s’élever à un peu plus de 60 M€. Aubameyang était arrivé en 2013 en Allemagne, où il a inscrit 141 buts en 213 rencontres.