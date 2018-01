Déjà l’été dernier, Ross Barkley était proche de quitter Everton et rallier Chelsea. Mais l’affaire avait capoté dans les ultimes instants du mercato estival suite à la volte-face du joueur pendant la visite médicale. Il aura donc fallu attendre le mercato hivernal pour voir Barkley endosser la tunique des Blues. Ces derniers n’ont pas hésité à casser leur tirelire en déboursant 17 millions d’euros.

Une somme plutôt astronomique pour un joueur, dont le contrat chez les Toffees expirait en juin, qui n’a pas disputé le moindre match avec Everton depuis le début de la saison. En effet, le milieu britannique souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers depuis plusieurs semaines et a repris l’entraînement il y a quelques jours. Ross Barkley a paraphé ce vendredi un contrat de cinq ans et demi et portera le numéro 8. Son arrivée chez le champion d’Angleterre offre donc une nouvelle cartouche dans l’entrejeu à Antonio Conte.

« Ross est un joueur que nous admirons depuis longtemps. Il possède des qualités techniques et physiques exceptionnelles, associées à une bonne expérience de la Premier League et à un fort désir de réussir au plus haut niveau. Nous lui souhaitons la bienvenue au club et nous avons hâte de le voir en action, » a ainsi commenté Marina Granovskaia la directrice générale des Blues.