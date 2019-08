Le sprint final du mercato anglais est plus que jamais lancé. Alors que le marché fermera ses portes ce jeudi à 18 heures (heure française), les écuries de Premier League font leurs achats de dernière minute. C’est le cas du double tenant du titre, à savoir Manchester City. Si les pensionnaires de l’Etihad Stadium font tout pour ne pas perdre Leroy Sané, courtisé par le Bayern Munich, ils souhaitent aussi se renforcer au poste de latéral droit. Et c’est le profil de João Cancelo qui a retenu l’attention de Pep Guardiola et de ses dirigeants.

Encore fallait-il convaincre la Juventus Turin, club que l’international portugais a rejoint il y a seulement un an après une expérience peu convaincante en prêt du côté de l’Inter Milan. Pour cela, les Mancuniens ont proposé un échange en incluant de l’argent et Danilo, également latéral droit. Et après plusieurs semaines de discussions et de négociations, les deux écuries européennes sont finalement tombées d’accord aujourd’hui.

Un échange lucratif

Joao Cancelo arrive à Manchester City pour 65 millions d’euros et Danilo arrive pour 37 millions d’euros à la Juventus. Les Transalpins font donc une plus-value de 28 millions d’euros dans cet échange. « Joao est un excellent joueur et un excellent arrière offensif qui nous permet d’avoir une réelle menace du côté droit. Nous avons été impressionnés par ses progrès et nous ne doutons pas qu’il puisse continuer à briller ici à Manchester. Il correspond au profil de joueur que nous voulons ici à Manchester City. Ses meilleures années sont devant lui, il est techniquement compétent et possède les attributs physiques que nous souhaitons. Je suis ravi que nous ayons obtenu sa signature » a annoncé Txiki Begiristain directeur du football à Manchester City .

Après avoir brillé en Liga Nos avec Benfica et en Liga du côté du FC Valence, puis après avoir évolué en Serie A avec l’Inter et la Juventus, João Cancelo (25 ans) va donc découvrir un nouveau championnat avec la Premier League. Il s’est engagé 6 ans avec le club anglais soit jusqu’en 2025. Danilo (28 ans), lui, va faire le chemin inverse et découvrir la Serie A. À Turin, il retrouvera notamment Cristiano Ronaldo, avec lequel il avait évolué lors de son passage au Real Madrid. Il a signé jusqu’en juin 2024 soit 5 ans avec la formation italienne.

