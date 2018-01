Voilà qui est fait ! Après plusieurs tentatives par le passé, souvent repoussées par le joueur qui ne souhaitait pas encore quitter son club formateur, les Citizens s’offrent Aymeric Laporte ! Le défenseur central français de 23 ans quitte le Pays-Basque rejoint donc Pep Guardiola du côté de Manchester. Les Skyblues ont déboursé les 65 millions d’euros correspondant à la clause libératoire du Français, somme à laquelle il faut rajouter des droits de formations qui portent l’opération à un total de 70 millions d’euros.

C’est Manchester City qui a officialisé son arrivée via un communiqué officiel sur son site, alors que le club basque avait annoncé son départ une fois sa clause levée en début d’après-midi ce lundi. Le natif d’Agen s’est engagé avec les Sky Blues jusqu’en juin 2023. Plutôt à l’aise balle au pied et à la relance, bon dans l’anticipation et la lecture du jeu, il a un profil qui semble tout à fait correspondre à ce que peut chercher Pep Guardiola chez un défenseur central.

Defensive reinforcements acquired ! Please #welcomeaymeric to the Club ! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb — Manchester City (@ManCity) 30 janvier 2018

Autre point en faveur du défenseur : il pourra disputer la suite de la Ligue des Champions avec son nouveau club, n’ayant participé qu’à l’Europa League avec l’écurie basque. Reste maintenant à voir quelle place lui réserve le tacticien catalan au sein de son équipe. Sera-t-il titulaire directement ? Si oui, aux côtés de Stones ou Otamendi ? Sera-t-il condamné à un rôle de remplaçant ? Pourra-t-il prétendre à une place en équipe de France pour le Mondial ? On devrait avoir les premières réponses très prochainement...