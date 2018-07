Manchester United, deuxième de Premier League la saison passée et éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, entend faire beaucoup mieux cette saison. Et c’est équipés d’un nouveau maillot que les Red Devils de José Mourinho tenteront d’atteindre cet objectif. Une tunique signée adidas qui mélange « l’héritage et l’histoire » du club mancunien selon l’équipementier.

On retrouve évidemment la couleur rouge sur une bonne partie du maillot, avec les traditionnelles trois bandes noires de la marquer allemande au niveau des manches. Au rayon innovation, des lignes noires au niveau des abdominaux et de la taille. Un graphisme loin d’être anodin. « Le graphisme de la voie ferrée sur le maillot est une référence aux origines du club, quand l’équipe était connue comme le club de cricket et de football de Newton Heath », a déclaré Richard Arnold, directeur général de l’écurie, avant d’ajouter.

« Il y a beaucoup de grands moments dans l’histoire fantastique de ce club et rien de plus important que son année de fondation, en 1878. Ce maillot adidas rend hommage à l’année fondatrice et marque 140 ans de succès footballistique », a-t-il conclu. Ce maillot sera accompagné d’un short noir et de chaussettes noires et rouges. Il sera porté pour la première fois par les joueurs du Special One cet été, à l’occasion de l’International Champions Cup aux États-Unis.

La collection de Manchester United disponible sur la boutique Foot.Fr