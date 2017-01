Décidémment, supporters et journalistes ne savent plus où donner de la tête dans ce dossier Payet, tant les informations publiées et les déclarations réalisées par les uns et les autres sont nombreuses, et se contredisent même parfois. Hier encore, Skysports affirmait que l’Olympique de Marseille a abandonné la piste Payet, et ce matin, le Daily Mirror expliquait à son tour que le joueur a décidé de s’envoler vers Marseille au cours du week-end, n’ayant aucune intention de revenir à Londres. Le média affirmait aussi que le prétendu retrait de l’OM n’était que du bluff.

Egalement aujourd’hui, Karren Brady, vice-présidente du club londonien, se moquait de l’Olympique de Marseille dans une colonne publiée dans le Sun : « si Marseille veut faire une bonne affaire, ils devraient essayer d’aller tenter leur chance au Roman Road Market (un marché de Londres, ndlr). Ils devraient savoir que Dimitri Payet, qui est assez bon pour jouer aussi bien à West Ham qu’au Real Madrid, ne partira pas à un prix bon marché. Nous décidons s’il peut partir ou non. Chelsea est dans le même bateau et nous restons fermes. Mes présidents et le manager ne cessent de répéter qu’ils veulent garder Payet. Je peux vous assurer qu’ils ne seront pas intimidés par tout ce qui ne sera pas dans l’intérêt de West Ham ».

West Ham prêt à vendre Payet au rabais ?

Mais ce soir, Slaven Bilic, entraîneur de West Ham, a encore tenu des propos jusqu’ici inédits. « Il n’y a rien de nouveau, la seule chose bien c’est que nous sommes le 21 janvier, donc tout ça va se terminer dans 10 jours. Je ne vais rien dire de nouveau. Il y a deux possibilités : qu’il reste ou qu’il nous quitte. Marseille ou un autre club ? C’est un grand joueur, il a une certaine valeur et s’il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d’argent que ce qu’il vaut vraiment », a confié le Croate. Le club serait donc disposé à vendre le Français pour une somme inférieure à sa réelle valeur.

Des déclarations qui semblent donc contredire celles de Karren Brady, et pourraient même aller contre celles qu’il avait tenues il y a seulement deux jours, lorsqu’il confiait que le club ne comptait pas « vendre son meilleur joueur au rabais juste parce qu’un club veut l’acheter ». Quoi qu’il en soit, la porte à un départ semble toujours ouverte, et ce alors que le Réunionnais continue de s’entraîner avec les U23 du club, lui qui a d’ailleurs été renié par le vestiaire de l’équipe première. Les prochains jours risquent encore d’être riches en révélations...