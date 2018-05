Qui allait accompagner Manchester City et Manchester United sur le podium de Premier League ? Qui de Chelsea ou Liverpool rejoindrait Arsenal et Burnley en Ligue Europa ? Tels étaient les principaux intérêts de cette dernière journée en Angleterre. Sans occulter également la bataille pour le titre de meilleur buteur entre Mohamed Salah et Harry Kane. Déjà sacré champion depuis quelques semaines, Manchester City se déplaçait à Southampton et ramenait sans forcer une ultime victoire grâce à un but signé Gabriel Jesus (0-1, 90+4). Manchester United qui recevait Watford à Old Trafford était assuré de terminer deuxième. Les Red Devils trouvaient la faille peu après la demi-heure de jeu sur un superbe service de Mata à la réception d’une transversale de Carrick, pour Rashford qui poussait le ballon dans le but vide (1-0, 34e). Pour le dernier match de sa carrière, Michael Carrick terminait donc sur un succès.

Tottenham sur le podium après un match incroyable

Tottenham accueillait Leicester pour s’assurer la troisième place. Les Spurs se faisaient cueillir dès les premières minutes sur un coup-franc bien tiré par Mahrez repris victorieusement de la tête par Vardy (0-1, 4e). Quelques secondes plus tard, Harry Kane remettait les pendules à l’heure. L’attaquant anglais après un superbe rush ajustait le portier des Foxes d’une belle frappe (1-1, 7e). Mais les hommes de Mauricio Pochettino se faisaient encore surprendre suite à une frappe contrée de Vardy au point de penalty, Mahrez qui avait bien suivi trompait Lloris d’une lourde frappe (1-2, 17e). La formation entraînée par Claude Puel prenait le large sur un exploit personnel signé Iheanacho dont la frappe dans la lucarne trompait Lloris (1-3, 48e). Quelques secondes plus tard, les Spurs recollaient au score. Côté droit, Walker-Peters centrait pour Lamela qui poussait le cuir au fond des filets (2-3, 49e). Tottenham revenait à hauteur de Leicester, Lucas décalait Lamela dans la surface dont la frappe déviée trompait Jakupovic (3-3, 53e). L’attaquant argentin inscrivait un triplé en étant à la réception d’un centre de Walker-Peters (4-3, 61e). Loin de rendre les armes, Leicester égalisait à nouveau par l’intermédiaire de Vardy bien servi par Mahrez (4-4, 74e). Incontrôlable, le match s’emballait une nouvelle fois avec Harry Kane qui trompait Jakupovic d’une frappe enroulée (5-4, 76e).

Liverpool quatrième, Chelsea en Ligue Europa

De son côté Liverpool croisait le fer avec Brighton à Anfield et visait clairement le podium. Peu avant la demi-heure de jeu, les Reds ouvraient le score. Sur une passe de Solanke dans la surface, Mohamed Salah trompait Ryan d’une frappe croisée (1-0, 26e). L’attaquant égyptien inscrivait son 32e but de la saison. Les Reds prenaient le large sur un centre distillé par Robertson, Lovren reprenait de la tête et trompait Ryan (2-0, 40e). Les hommes de Jurgen Klopp assénaient le coup de grâce. Salah dans ses oeuvres servait Solanke dans la surface dont la lourde frappe ne laissait aucune chance à Ryan (3-0, 53e). Robertson parachevait le succès des siens (4-0, 85e). Chelsea se déplaçait à Newcastle pour tenter d’obtenir une quatrième place qualificative en Ligue des champions. Les hommes d’Antonio Conte cédaient les premiers sur un centre repris par Murphy, Courtois repoussait la tentative sur sa ligne mais Gayle qui avait bien suivi, catapultait le ballon de la tête au fond des filets (1-0, 23e). Les Blues sombraient dans le second acte. Suite à une demi-volée de Shelvey déviée par Perez, Courtois s’inclinait pour la deuxième fois de l’après-midi (2-0, 59e). Les Magpies poursuivaient leur festival offensif. Sur un coup-franc repris par Lejeune, Perez poussait le ballon au fond des filets (3-0, 64e).

Wenger termine par un succès

Pour la dernière d’Arsène Wenger sur le banc d’Arsenal, les Gunners affrontaient Huddersfield. Ces derniers lançaient les hostilités sur un contre mené par Lacazette qui trouvait Ramsey qui distillait une offrande à Aubameyang qui concluait d’un plat du pied dans le but vide (0-1, 39e). Dans les autres matchs de l’après-midi, Swansea accueillait Stoke City pour le choc des relégués. Le club gallois ouvrait le score grâce à un joli plat du pied signé Andy King sur une remise de la tête d’Ayew (1-0, 14e). Stoke réagissait à la demi-heure de jeu. Sur un service en profondeur de Shaqiri, Ndiaye lobait Fabianski (1-1, 31e). Stoke assénait le coup de grâce par Peter Crouch (1-2, 41e). Burnley déjà assuré de disputer la Ligue Europa voulait terminer sur une bonne note à domicile face à Bournemouth. A la réception d’un centre de Westwood, Wood ouvrait le score d’une frappe tendue (1-0, 39e). Les Clarets se faisaient rejoindre sur une superbe frappe de King (1-1, 74e) avant de céder en fin de match sur un but de Wilson (1-3, 90+4). West Ham qui ne craignait plus rien défiait Everton. Les coéquipiers de Patrice Evra ouvraient le score grâce à une belle frappe croisée de Lanzini (1-0, 39e). Les Hammers doublaient la mise peu après l’heure de jeu par Arnautovic (2-0, 63e). Everton réduisait le score par l’intermédiaire d’Oumar Niasse (2-1, 74e). Mais les hommes de David Moyes prenaient le large par Lanzini (3-1, 82e). Crystal Palace achevait bien sa saison en l’emportant face à West Bromwich déjà condamné. Sur la gauche, van Aaanholt déposait une offrande à Zaha qui ouvrait bien son pied pour ouvrir le score (1-0, 70e). Sur une passe de Townsend, van Aaanholt ajustait le portier de West Brom pour le 2-0 (78e).

Les résultats de l’après-midi

Burnley 1-2 Bournemouth : Wood (39e) pour Burnley ; King (74e), Wilson (90+4) pour Bournemouth

Crystal Palace 2-0 West Bromwich : Zaha (70e), van Aaanholt (78e)

Huddersfield 0-1 Arsenal : Aubameyang (39e)

Manchester United 1-0 Watford : Rashford (34e) pour Manchester

Newcastle 3-0 Chelsea : Gayle (23e), Perez (59e, 64e) pour Newcastle

Southampton 0-1 Manchester City : Gabriel Jesus (90+4) pour Manchester City

Swansea 1-2 Stoke : King (14e) pour Swansea ; Ndiaye (31e), Crouch (41e) pour Stoke

Tottenham 5-4 Leicester : Kane (7e, 76e), Lamela (49e, 53e, 61e) pour Tottenham ; Vardy (4e, 74e), Mahrez (17e), Iheanacho (48e) pour Leicester

West Ham 3-1 Everton : Lanzini (39e, 82e), Arnautovic (63e) pour West Ham ; Niasse (74e)

Liverpool 4-0 Brigthon : Salah (26e), Lovren (40e), Solanke (53e), Robertson (85e)