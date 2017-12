C’est en position de solide leader que Manchester City recevait Tottenham ce samedi après-midi. Les Sky Blues possédaient 49 points, soit 11 d’avance sur le 2e Manchester United, qui se déplace dimanche à West Bromwich. En face, une équipe des Spurs larguée dans la course au titre, 6e avec 31 points, qui ne devaient pas perdre pour encore croire au podium, 7 unités au-dessus. D’autant que Chelsea et Arsenal, concurrents directs, ont gagné. Les deux équipes alignent leur onze quasi type pour ce choc de Premier League. David Silva absent, Gundogan prenait sa place dans l’entre-jeu. Sergio Aguero est préféré à Gabriel Jesus en pointe côté City. Pas de changement notable côté Tottenham à part l’absence d’Alderweireld. Serge Aurier, lui, retrouve le banc.

La rencontre débute sur un gros rythme. Du physique, de la technique, à l’Anglaise. Les Spurs pressent haut les Citizens. Ces derniers ont bien du mal à prendre le jeu à leur compte. Il faut attendre la 10e minute pour voir leur première tentative : une tête d’Aguero non cadrée. Mais ce n’était que partie remise : le front de Gundogan, lui, est gagnant, sur un corner frappé par Sané (1-0, 14e). Dès lors, City se libère. Toute la première période, Leroy Sané ne cesse de déposer Trippier sur son aile et multiplier les centres dangereux. Un vrai feu-follet. Hugo Lloris doit s’employer devant le missile d’Aguero (23e), la frappe enroulée de Gundogan (26e) et le rush supersonique de Sané (33e) pour limiter la casse. La première situation des visiteurs intervient après plus d’une demi-heure. La frappe de Kane frôle le montant d’Ederson (34e). A la pause, City mène 1-0, peu cher payé pour Tottenham.

Tottenham s’est rebellé... quinze minutes

En seconde période, les hommes de Pochettino se révoltent et multiplient les séquences de jeu autour de la surface de réparation bleue ciel. Plein axe des 20 mètres, Kane arme une lourde frappe tout juste déviée par Ederson (54e). Sentant le danger, Guardiola remplace Aguero par Jesus (56e), afin de miser sur sa vitesse de contre. Les Citizens finissent par se réveiller et le match vire en partie de flipper. Le jeu est décousu, le ballon passe d’un but à l’autre. Sané s’infiltre dans la surface et frappe fort sur Lloris. Esseulé, Sterling reprend maladroitement au-dessus (66e). C’était sans compter le phénoménal De Bruyne. Sur un contre, le Belge fusille Lloris et creuse l’écart au score (2-0, 70e). Non rassasié, De Bruyne provoque un penalty que Jesus téléguide sur le poteau (75e). Sterling reprend... au dessus. L’ailier anglais se rattrape dans la foulée en inscrivant le 3e but sur une passe latérale de Sané (3-0, 80e).

Pour que la fête soit belle, Guardiola lance Bernardo Silva et Phil Foden, 17 ans, à la place de Gundogan et Sané. Sans deux arrêts de grande classe de Lloris (85e, 87e), le score pouvait virer en manita. Sterling ajoute un 4e but à son équipe, profitant d’une bévue de Vertonghen (4-0, 88e). Eriksen réduit le score dans les arrêts de jeu (4-1, 90e+3) mais le mal est fait. Victoire nette et sans bavure des hommes de Guardiola, 4-1. Manchester City poursuit son marathon vers le titre de champion d’Angleterre. L’équipe possède 52 points, soit 21 de plus que Tottenham et 14 de plus que United. Désormais 7es, les Spurs accusent un sacré retard dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions.

Revivez le film de la rencontre sur notre live

Le classement de Premier League